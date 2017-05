Vi må unngå at mennesker dør eller blir varig skadet på grunn av dårlig trafikkavvikling under sykkel-VM.

Når Bergen arrangerer sykkel-VM i september 2017, vil løypene gå på hovedinnfartsårene til Bergens to akuttsykehus. Arrangøren har garantert for at nødetatene skal komme frem, men at forsinkelser skal unngås, er for oss uforståelig.

En stor og godt gjennomført amerikansk studie ble nylig publisert i det ledende medisinske tidsskriftet New England Journal of Medicine. Studien viser at i elleve byer hvor det avholdes årlige maratonløp, som New York og Boston, var det flere eldre som døde av hjerteinfarkt og hjertestans de dagene det var maraton sammenlignet med de dagene det ikke var maraton. De som var med i studien, var etter all sannsynlighet ikke deltakere i løpene.

Studien viser også at den økte dødeligheten sannsynligvis skyldtes trafikkutfordringer, som igjen førte til forsinkelser med å få pasientene til sykehus hvor de kunne få livreddende behandling.

Gitt at dette stemte, beregnet forskerne så at tre til fire eldre mennesker døde av hjertestans eller hjerteinfarkt hvert år som følge av forsinkelser i trafikken knyttet til disse arrangementene.

Det er grunn til å tro at disse funnene også gjelder for andre sykdommer hvor minutter kan være forskjellen mellom liv og død, som alvorlige trafikkskader, kompliserte fødsler, indre blødninger og blodforgiftninger. Ved akutt hjerneslag dør i snitt 1,9 millioner hjerneceller hvert minutt behandlingen utsettes. I tillegg skal man ikke glemme at selv om man overlever, så kan man bli varig handikappet - for eksempel på grunn av nedsatt hjertefunksjon eller hjerneskade som konsekvens av forsinket medisinsk behandling.

Funnene fra denne studien er antagelig allmenngyldige. Basert på norske forhold kan man forvente at rundt 22 bergensere vil få hjerneslag og 27 vil få hjerteinfarkt i perioden sykkel-VM pågår. Transporten av akutt syke pasienter til sykehus blir trolig mye mer rammet i Bergen enn i for eksempel Boston. Der er nemlig flere hovedinnfartsårer til sykehusene åpne, og de har mange års erfaring med slike arrangementer.

Når tilgangen til både Haukeland og Haraldsplass blir begrenset over flere timer om dagen over mange dager, hviler det et stort ansvar på arrangørene og publikum. Tilskuere og syklister må kunne ryddes unna når det oppstår akutt medisinsk nød. Vi må unngå at mennesker dør eller blir varig skadet på grunn av dårlig trafikkavvikling under sykkel-VM.

