Etter nesten 50 år sammen, nærmer tiden seg for et ugjenkallelig farvel.

Din oppførsel for å påtvinge meg en allerede avleggs DAB-teknologi, har satt seg fast i halsen. Meg har du mistet som lytter.

Fra den første FM-senderen ble satt opp på Voss i 1954, har FM-båndet spredd glede til sine lyttere; med en fantastisk, stereofoniske lydkvalitet, bredt frekvensområde, sine stabile sendinger og suverene dekning.

NRKs marionettselskap i form av Digitalradio Norge, tok innersvingen på den ekstatiske DAB-Linda og en lang rekke stortingsrepresentanter som fortsatt ikke forstår at de sa «ja» til en teknologi som ikke engang er knyttet til internett. Nettet er selvfølgelig fremtidens radio. Mastodonten NRK (eller bedre: «DAB-monolitten») hanker inn fem milliarder gjennom sitt lisenskontrollerte sugerør, og påstår at FM-nettet må slukkes; det er for dyrt å drifte.

Altså, for å spare noen millioner i driftsutgifter, sender kringkastingssjefen hele regningen for innfasingen av DAB til den norske mann og kvinne. 23 milliarder kroner må legges på bordet for å skifte ut velfungerende FM-radioer i hus og hytte, i biler, båter, traktorer og anleggsmaskiner. Et berg av gode FM-radioer – mellom 8,5 og 20 millioner enheter, samles inn, transporteres over lange avstander og destrueres. Mer enn 57.000 tonn – eller 100.000 m³ – høyverdig radioteknologi skal sluses inn som EE-avfall. Stortingsrepresentantene har gått i front for en «bruk og kast»-filosofi som er oppsiktsvekkende – selv i internasjonal sammenheng. Verken NRK eller Stortinget har engang vurdert det miljømessige aspekt ved sitt vedtak – ikke så mye som en konsekvensutredning er foretatt.

For NRK handler merverdi for lytterne kun om kvantitet – slett ikke kvalitet. Én DAB-kanal for opera, én for 70-tallsrock, én for gjenbruk av «Tjue spørsmål» og én som henter litt her og litt der, oppleves ikke som «merverdi» for lytterne. DAB betyr (i forhold til dagens FM-sendinger) en vesentlig reduksjon i lyttekvaliteten, frekvensområdet i musikken blir dårligere jo flere kanaler kringkastingssjefen pøser gjennom DAB-senderne, og den unike stereoopplevelsen forsvinner. DAB-dekningen er langt fra å nå FM-båndet på monokapasitet! Og det er slett ikke merverdi når turistnasjonen Norge ikke kan tilby FM-dekning for sine ti millioner årlige gjester. Det vitner ikke akkurat om sylskarp dyktighet når politikerne har tatt bort muligheten til radiolytting, vær- og veiinformasjon for våre turister og utenlandske transportører. Surt er det også for dem som monterer nye DAB-radioer i bilene sine, og ikke får inn noe som helst når ferieturen går til Europa.

Din diktatoriske innføring av DAB har fått folk til å vende seg mot deg, NRK. De 23 milliardene svir. Og vi var veldig fornøyd med FM-mottakerne våre. Mine FM-radioer får leve videre og er allerede koblet til internett – de gir meg allerede mengder med flotte kanalalternativer. Mesteparten av det norske folk ønsket ikke denne overgangen. I Nord-Norge er det allerede registrert en massiv reduksjon i antall lyttere – folk slutter å forholde seg til NRK som en fellesnorsk offentlighet. Nå står vi i vest for tur. For meg er du ikke lenger en «allmennkringkaster» – din fremferd har gitt meg DAB-kvalme, motviljen er så stor at jeg ikke lenger vil lytte på dine sendinger. Klokken 1111 onsdag har du faset deg selv ut.