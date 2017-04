Jeg ønsker meg noen tøffe, trygge mannfolk som høyt og tydelig kan heie på kvinnefotballen.

Kjære fotballvenner. Fotballsesongen er så vidt sparket i gang, og jeg har allerede noe på hjertet. Jeg ønsker å sette søkelyset på kvinnefotball.

Jeg har vært en del av kvinnefotballen fra den spede begynnelse på 80-tallet. Som spiller i Toppserien, som trener og nå som styreleder i Arna-Bjørnar Kvinner. Det er først i mitt verv som styreleder at jeg har virkelig kjent på irritasjonen over at mine jenter ikke får den respekt de fortjener som toppidrettsutøvere. Da jeg selv spilte var jeg ikke så opptatt av det, jeg var mest opptatt av å spille gode kamper og trene godt. Nå når jeg har ansvaret for andre, ja da blir det mer alvor for meg.

Klubbene i Toppserien jobber hardt for å få opp interessen og høyne kvaliteten på produktet vårt. Vi har stort fokus på omdømmebygging. Vi får stadig høre argumentasjonen fra NFF om at vi ikke kan få mer midler før vi skaper et bedre produkt. Hvordan skal vi få til det? Jeg har noen tanker rundt dette, for dette er sammensatt. Vi kan begynne med det enkle. Vi må levere god og underholdende fotball. Vi i Arna-Bjørnar dyrker en meget publikumsvennlig spillestil og vi har mange gode tekniske spillere som mestrer hurtig spill langs bakken. Vårt mest effektive våpen i kampen mot fordommer vil være å levere fotballmessig god underholdning.

Flere toppseriespillere og kvinnefotballspillere generelt bør bli mer bevisst sin egen idrett. De må ikke bare være på fotballbanen, de må også inn på diskusjonsarenaene. Bli mer opptatt av egen idrett rett og slett. Jenter må ikke vær så pliktoppfyllende og redde for å dumme seg ut. Gutta er ikke bedre til å snakke fotball enn oss, jeg har hørt mye rart i beste sendetid.

Vi som er ledere og trenere i kvinnefotballen må også tørre å ta mer plass. Det hadde vært så befriende å høre flere ledere med meninger. Altfor mange rister på hodet av «de der inne i NFF», men få tør å uttrykke noe. Jeg forstår ikke hvorfor ikke vi kan ha gode diskusjoner på lik linje med det herrefotballen har. Vi behøver ikke alltid være enige, litt engasjement og meningsutveksling bør jo være det som driver oss videre.

NFF som instans burde støtte kvinnefotballen på klubbnivå ikke bare i ord, men også i handling. De burde også se det som sitt ansvar å påse at også kvinneandelen av fotballspillere bør få det de fortjener. Kanskje vi ikke helt har klart å karre oss opp på samme nivå på popularitetsskalaen som herrene, men det er noe med høna og egget her. Det er vanskelig å få gjort en solid jobb med omdømmebygging, strategiarbeid og publikumstiltak med så knappe midler vi har til rådighet. Litt mer drahjelp fra NFF hadde betydd mye i så måte.

Så til noe som mange kan bidra med. Det er å snakke kvinnefotballen opp. Det er helt gratis og har stor effekt. Jeg ønsker meg noen tøffe, trygge og selvstendige mannfolk som høyt og tydelig kan heie på kvinnefotballen, det hadde gitt ekko i rommet. Gjerne en herrespiller på øverste nivå – utfordringen er herved gitt. I tillegg behøver vi at media tar oss seriøst og ikke trykker sleivete overskrifter som gir næring til gamle fordommer.

Den som tier samtykker sies det. Vel, når det gjelder manglende respekt av kvinnelige toppseriespillere i dag, da samtykker jeg ikke, ergo, tier jeg ikke!