Bergens Tidendes kunstanmelder Silje Sigurdsen slår i sitt innlegg fast at kunstbransjen har et kommunikasjonsproblem.

Det kan hun ha rett i. Sigurdsen ser ut til å peke på bruken av såkalt International Art English.

Begrepet viser til en viss språkbruk i pressemeldinger og formidlingstekster fra kunstinstitusjoner og kunstnere, som egentlig er en form for poststrukturalisme på tomgang.

Serier av komplekse teoretiske begreper sirkuleres, og tjener som ytre symboler på samtidskunstens intellektuelle dybde. Kritikken Sigurdsen reiser mot denne språkbruken er verken ny eller spesielt oppsiktsvekkende.

Men den fortjener å bli satt i et bredere perspektiv, som blant annet også synliggjør kunstformidlingsansvaret som hviler på avisenes kulturredaksjoner.

Kunstbransjen, eller kunstinstitusjonen, er et stort nettverk som ikke begrenser seg til gallerier, katalogtekster og pressemeldinger. Kunstinstitusjonen vokste frem fra midten av 1700-tallet, og favner også kunstutdanningsinstitusjonene, kunstnerorganisasjonene, kunstmuseene – og kunstkritikken.

Utviklingen av en spesialisert sektor førte til et spesialisert språk, på samme måte som i andre sektorer. Derfor kan samtidskunsten være like vanskelig å forstå som den nyeste utviklingen innenfor teknologi, natur – eller samfunnsvitenskap.

I dag er alle gjengse kunstkonvensjoner brutt ned, og kunstnere arbeider idébasert og på tvers av mediene. Mange verk utviser dessuten en stor grad av historisk og teoretisk bevissthet.

Slik stiller samtidskunsten store krav til betrakteren. At dette kan skape en kløft mellom kunst og publikum, har kunstnere selv vært opptatt av gjennom hele avantgardekunstens historie.

Viljen til å bygge bro mellom kunst og liv har historisk sett kommet til uttrykk gjennom en lang rekke verk og kunstbevegelser. I dag manifesterer den seg for eksempel i kunst som utforsker politisk ladde tema, som inviterer til interaksjon, og som bringer kunsten ut av museet og inn i folks hverdagsliv.

Kunstnere flest er ikke elitister, men idealister som er mer opptatt av å bygge broer enn å reise murer.

Det er heller ikke nødvendigvis slik at alt som ikke er umiddelbart forståelig, er uomtvistelige tegn på kunstfeltets iboende narsissisme og inkompetanse.

Her er det flere aspekter ved situasjonen en må ta høyde for. Av og til er kunst bevisst vanskelig for å danne en motvekt til overflatesamfunnet og salgbarhet.

Kunst utfolder seg dessuten visuelt, og er slik noe som kan ligge i randsonen for hva vi kan erkjenne intellektuelt eller språklig.

Teksten fra Galleri 3,14, som Sigurdsen bruker som eksempel, handler mer om å et forsøk på å la språket fange inn dette som til dels er førspråklig, enn om IAE.

3,14 er et av de galleriene som med få ansatte og små midler, stadig utvider og beriker kunstfeltet. Det arbeider globalt og søker aktivt å knytte forbindelser mellom kunstfeltet og andre fagområder.

Det er lett både å flire og fnyse av kunstfeltets pretensiøse språkbruk, og påkalle markedsførere, kommunikasjonseksperter og andre for å få hjelp. Men er det markedsføreren som kan hjelpe oss?

Galleristenes språk skal ikke bare treffe et bredt publikum, men selge kunst på kunstmarkedet. I dette markedet finnes det oppblåste elitister, men også fagfolk.

Når vi mener markedsførere alene ikke kan redde kunstfeltet, er det fordi kunstformidling også bør gi oss det vi betaler for via skatteseddelen. Formidlingen må vise hvordan kunst kan være et kulturelt speil, en oppløftende estetisk opplevelse, eller et rom for å sanse, erfare og tenke verden på helt nye måter.

Det er beklagelig at språket noen ganger kan oppleves som en ”Berlinmur mot dem kunsten er rettet mot”, for å sitere kulturredaktør Frode Bjerkestrand. Men er dette bare ”bransjens problem”?

En må huske at galleriene har få ansatte og trang økonomi. Deres pressemeldinger møtes ikke i offentligheten av et kobbel av kunstkritikere og formidlere som kunne ha hjulpet til med ”oversettelsesproblematikken”.

Debatten aktualiserer derfor spørsmål om ikke avisenes kulturredaksjoner også selv må ta ansvar for å forbedre kommunikasjonen på kunstfeltet, og bidra som bindeledd mellom kunstinstitusjoner og publikum.

Vi som utdanner fremtidens kunsthistorikere er opptatt av at formidling av samtidskunst må ha som mål å få publikum til å ta omkostningene ved å våge å gå inn i det som kan fremstå som en ubegripelig verden.

Vi forvalter et faginternt språk, men arbeider også med formidlingen som skal synliggjøre gevinsten og vise hvordan samtidskunst åpner for nye erkjennelser og gir betrakteren verktøy til å forstå og reflektere omkring sin egen og andres virkelighet.

I dette ligger det selvsagt utfordringer. Hvordan kan vi få sanseapparatet, fantasien, erkjennelsestrangen, og ikke minst språket til å strekke til i møtet med kunsten?

Det skulle være en utfordring kunstkritikeren allerede er velkjent med fra sitt eget virke. Er det ikke en god idé å bidra til å rive ned kommunikasjonsmurene fremfor å sementere dem?