Kunstbransjen har et kommunikasjonsproblem, hevder Silje M. Engja Sigurdsen i BT lørdag 1. april. Det stemmer til en viss grad. Flere bør vise interesse for kunst, fortsetter hun. Et flerfoldig hurra! Men så floker det seg til.

Sigurdsen er en engasjert formidler av billedkunst. Med blogg og relasjon til BT. Fronter enklere språk og forståelig formidling. Og påpeker riktig at «art speak» øker avstanden mellom publikum og kunstbransjen.

Men det er ikke der skoen trykker. Problemet er at vi uansett hvor enkelt vi skriver eller snakker, ikke får med oss media i våre forsøk på å nå frem. Vi får ikke drahjelp, rett og slett.

Ikke fordi avisene mangler ressurser. Hva ville Cecilia Brækhus ha vært uten Bergens Tidende utrettelige innsats? Men fordi media stort sett er lite interessert. De bryr seg ikke. Og avstanden øker, mellom potensielt interesserte og det visuelle kunstfeltet. Og kunstnerforakt og fordommer brer seg.

Sjelden gis det forhåndsomtaler eller kritikk. Interesserte og engasjerte kritikerne og journalister med god kompetanse innen kunst er på det nærmeste borte.

Tilbake sitter mennesker som BTs kulturredaktør, Frode Bjerkestrand, skviset mellom et ønske om å bidra til folkeopplysning og allmenndannelse og aviseiernes ustoppelige hunger etter utbytte og dermed tapping av avisens ressurser.

Sigurdsen skriver: «Kunsten kan være kompleks. Og det må den gjerne være. Men hvordan kunsten presenteres for dem som ikke er i kunstbransjen, trenger ikke være vanskelig. Som BTs kulturredaktør Frode Bjerkestrand sa i en debatt nylig: «Når kunst skal presenteres for samfunnet, blir språket en slags Berlinmur mot dem kunsten er rettet mot. Det er et trist paradoks.»

Debatten var i Kunstgarasjen. Tema var Bergen kommunes kunstplan, forholdet mellom kunst og samfunn og tilrettelegging av kritisk offentlighet og samtale. Mye skyts ble rettet mot Bjerkestrand. Jeg var en av dem som langet ut. Samtidig vel vitende om at han er presset fra mange hold, og at billedkunst oftest er dømt til å tape i kampen om spalteplass mot bl.a. Koengen-arrangementer, filmkritikk og populærkultur. Det kommersielle, litt forenklet.

Ifølge Sigurdsen er det ikke en menneskerett å få statlig økonomisk støtte til å drive kunstnerisk virksomhet. Nei, selvsagt ikke! Hvem påstår dét?

Silje M. Engja Sigurdsen mener at vilkår for statlig støtte bør være aktiv jobbing for å gjøre folk interessert og engasjert. Men kjære Silje; det er jo dette vi gjør hele tiden!

Å påstå at vi sitter i «et semi-lydtett glasshus», er en myte og bygger opp under fordommer. De fleste kunstnere vil ha toveis kommunikasjon. Vi lager kunst for å få til refleksjon, ettertanke, undring og kanskje også endring. Og evner å uttrykke oss skriftlig og verbalt. Tro meg! Eksempler fins i fleng! Men vi savner drahjelp.

Med media med på laget, ville mye være gjort. Til beste for den offentlige samtalen, for utstillingsstedene, som i stor grad driver ideelt og i pur trass, for kunstnerne og kunstrelaterte fagmiljøer og for en kommune som fremtidsrettet satser på kunst og kultur. Og for de mange som er åpne for og kanskje til og med er interessert i kunst, men som ikke får med seg alt på Facebook og blogger.

Og dessuten, for noen av de over hundre tusen BT-leserne som utvilsomt går glipp av gode alternativer til (med Siljes ord) taco en fredagskveld.