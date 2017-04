Kanskje noen ønsker seg tilbake til et mer mannsdominert samfunn, det gjelder imidlertid ikke meg.

Melody Helen Bartlett Larsens svarer i et innlegg på mitt innlegg «Hvor ble det av gutta?».

Jeg må si jeg ble storlig forundret da jeg leste innlegget, Larsens tolkninger av meg som person og mine holdninger. Hun tillegger meg en rekke meninger og holdninger som jeg verken har eller kan se fremkommer i min artikkel. Jeg vil påpeke at hensikten med mitt innlegg var å rette oppmerksomheten på en samfunnsmessig utvikling som jeg ikke har sett tidligere i denne debatten. Det at kvinners tradisjonelle innsats innen barneoppdragelse, omsorg og helsestell i løpet av noen årtier ble flyttet ut fra privat- og frivillighetssfæren til viktige og lønnede samfunnsoppgaver, gjorde sitt til – sammen med oppblomstring av andre tjenesteytende næringer – at jentene fikk en slags drahjelp når de var forventet for fullt å aspirere til yrkeslivet.

Guttenes tidligere tradisjonelle yrker, særlig yrker som ikke krevde utdanning, har derimot skrumpet inn og guttene eller utdanningsinstitusjonene har kanskje ikke vært flinke nok til å omstille seg. Denne utviklingen kan vi godt si er en viktig del av «systemendringen» sammen med kvotering mv., som etterlyses i overskriften til Larsens innlegg.

Jeg har absolutt ingenting imot at jenter gjør det bra, tvert imot synes jeg det er flott – det var også det som var meningen med likestilling mellom kjønnene i utdanning, yrkesliv og samfunnsliv. Men mange representanter for forskning og skoleverket selv har påpekt med bekymring at en god del av guttene er blitt hengende unødvendig mye etter, bl.a. med resultat at mange dropper ut av videregående skole. Viste her bl.a. til Camilla Stoltenbergs artikkel.

Jeg mener absolutt ikke at noen grupper må være tapere, men mener at vi må tilstrebe et resultat som er jevnere enn i dag. Jeg går ut fra at MHB Larsen ikke mener at vi skal kutte ut tiltak som bøter på dagens situasjon for guttene, at nå kan de guttene det gjelder bare ha det så godt fordi sånn hadde jentene det i tidligere tider?!

Jeg har heller ikke sett eller hørt noen deltakere i denne diskusjonen som mener at jentenes positive utvikling må motarbeides, evt bortsett fra diskusjonen om kvotering av visse studieplasser til fordel for guttene. Videre mener jeg heller ikke at de gutter som ikke får toppkarakterer, eller gutter som går på yrkesfaglig linje er tapere. Tvert imot mener jeg at de yrkesfaglige utdanningsløpene kunne vært prioritert mer, slik deres viktighet tilsier. Ordet tapere er mest en gruppebetegnelse brukt i debatten, men jeg er enig med innsender i at vi må tenke oss om ved bruk av nedsettende betegnelser.

Og selvfølgelig mener jeg ikke at dersom det er noen tapere, så er det «naturlig» (!) at det skal være jentene!

For øvrig mener jeg overskriften på Larsens innlegg ikke er helt treffende, sett i forhold til hva som var situasjonen den gang. Jentene gjorde det ikke nødvendigvis dårlig, det var bare ikke forventet at de skulle ta del i utdanning og yrkeslivet på lik linje med guttene, som da ble oppfattet som hovedforsørger i familien.

Til slutt: Kanskje noen ønsker seg tilbake til et mer mannsdominert samfunn, det gjelder imidlertid ikke meg!