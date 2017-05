Om livet er langt som en fotballbane, så er depresjonen kortere enn et skritt. Søk hjelp, støtte og aktivitet mens du venter på at den går over.

Jeg skriver til deg som knapt orker å lese denne teksten. Til deg som har vanskelig å tro den gjelder deg, siden den inneholder håp. Til deg som kjenner deg tung, trist, gledesløs, håpløs. Til deg som bare har lyst å slippe og ser døden som en løsning.

Bekymring for selvmord

Selvmord er blitt aktualisert av TV-serien «13 reasons why», som handler om en 17 år gammel jente som tok livet sitt og etterlot seg kassettopptak der hun forklarer hvorfor. Det har utløst en ikke grunnløs bekymring for at ungdom skal ta etter henne. Smitteeffekt ved offentlig eksponerte selvmord har blitt observert siden Goethes romanfigur Werther begikk selvmord i ulykkelig kjærlighet på 1700-tallet.

Det er langt flere enn 13 grunner til at folk tar sitt eget liv. Det handler både om personens indre og og forhold rundt den. Det har blitt bemerket at Hannah i TV-serien ikke har tegn til en av de viktigste risikofaktorene. Den du har - depresjon. Deprimerte har ofte selvmordstanker. Dessverre tar en del av dem også livet sitt. Du skal ikke ende blant dem. Dette skal du gjøre i stedet: søk støtte og hjelp, gjør de tingene som hjelper litt og hold ut til livet blir bedre igjen.

Søk støtte og hjelp

Få har større behov for sosial støtte enn du har nå. Samtidig har du ideer som stopper deg i å fortelle: ingen bryr seg, jeg er ikke verdt det, jeg vil bli avvist, ingen kan forstå, de vil ikke tåle å høre hvor vondt jeg har det, det vil ikke hjelpe likevel.

Du tar feil. Kjenner du en pålitelig person skal du være veldig uheldig om det ikke hjelper å åpne seg litt. Dine nærmeste har nok merket noe på deg. De bekymrer seg allerede. Sannsynligvis er det en lettelse for dem å få vite litt om hva du sliter med i stedet for å tenke sine egne katastrofetanker.

Du kan også få profesjonell hjelp. Det offentlige psykiske helsevernet har sine mangler, men når det kommer til å hjelpe personer i de verste krisene, så er det mange instanser og personer som ser alvoret og gjerne vil bidra. Helsesøster på skolen, bedriftshelsetjenesten, fastlegen er noen av dem som kan støtte deg og hjelpe deg til riktig behandling. Legevakten er alltid åpen og sluser deg raskt videre til rett sted. Det finnes god, effektiv behandling for depresjon.

Gjør det som hjelper

Depresjon kan man ikke bare skjerpe seg ut av, og ingen har en trylleformel som kan ta den bort med en gang, selv om vi gjerne skulle hatt det. Du må du regne med at det blir vonde dager i en tid framover. Men det er ikke likegyldig hva du gjør. Aktivitet hjelper - kanskje vel så mye som medisiner. Når du først skal ha det vondt, spør deg selv: hva er den beste måten å ha det vondt på? Er det sammen med noen som ikke krever så mye av deg? Er det ved å gå en tur? Er det ved å spille gitar?

Kanskje har du ingen ideer. Ikke overraskende. Du er ikke på ditt mest kreative nå, bortsett fra når det gjelder å finne argumenter for at ingenting vil hjelpe deg. Selv om du kanskje ser fornuften i aktivitet, føles det feil eller helt umulig å få til. Vanligvis er følelsene er et kompass vi kan styre etter. Har vi lyst er det sannsynligvis bra for oss. Er vi slitne har vi antakelig anstrengt oss litt mye og trenger å hvile. Men for deg som er deprimert er kompasset i ulage akkurat nå. Nålen er limt fast på nord og ned. Spør du deg selv om du orker er svaret gitt på forhånd: Nei.

Når kompasset ikke virker, hva skal du da styre etter? Etter fakta. Du kan lytte forskningens råd og søke aktivitet. Hyggelig aktivitet, vel og merke, og det som gir deg en følelse av mestring. Du kan også finne dine egne fakta. Utforsk hva som virker for deg. Gå systematisk til verks: skriv ned hvor mye energi du har før, under og etter aktiviteten. Kanskje finner du at selv om du på forhånd kjente at du ikke hadde krefter til det, så klarte du å gjennomføre det og til og med gikk med overskudd i energiregnskapet. Mål også andre ting du trenger mer av: glede, mestring, mening. Lykkes du ikke første gangen, prøv igjen, gjerne med en litt bedre tilpasset aktivitet. Det kan være vanskelig å gjennomføre dette på egenhånd. Kanskje noen kan hjelpe deg å holde fokus, løse problemer som oppstår og minne deg om framskritt du har gjort.

Hold ut

Alvorlig depresjon varer ofte et halvt år uten behandling. Det kan virke uoverkommelig når hvert minutt er en lidelse. Det er likevel gode grunner til å avstå fra drastiske løsninger og heller vente til livet blir bedre igjen.

Akkurat nå har du mørke solbriller på. Fortiden er mørk, nåtiden er så gråbelagt at det er vanskelig å se, og framtiden er svart. Det er en god nyhet til deg. Livet ditt er egentlig mye bedre enn det ser ut. Når solbrillene løftes vil du se at situasjonen din er langt lysere en du trodde og at du er en helt ok person. I jobben min hører jeg personer beskrive et totalt meningsløst og verdiløst liv. Kontrasten til hvor mange venner, gleder og muligheter de forteller om når depresjonen letter, er enorm. Noen få ganger har jeg fått melding om at et slikt godt liv gikk tapt fordi personen som skulle leve det ga opp da det var på det mørkeste. Det er trist, vondt, fortvilende - og litt ergerlig, for det var en så kostbar løsning på et midlertidig problem. Selv om tiden med depresjon er lang, er tiden uten mye lenger. De fleste kan forvente å bli rundt 80 år. Om livet var et løp over en hel fotballbane, så varer depresjonen mindre enn et skritt. Synd om en da skulle snuble og gå glipp av et pent løp med en god avslutning.

Vedvarende depresjon

Noen har tyngre liv enn andre. Løpet over fotballbanen har mange tunge skritt og går ikke i rett linje. Men det finnes lyspunkter også for deg med slike vedvarende eller tilbakevendende depresjoner. Noen perioder er lettere, noen stunder er gode, og pur glede forekommer i glimt, selv om det er glemt når det blir helt svart. Rådene er de samme: søk støtte og hjelp, gjør de tingene som hjelper litt og hold ut til livet blir bedre igjen.