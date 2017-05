Her er byrådslederens tilsvar på kritikken fra juristene:

Bergen kommune ønsker åpenhet om både gaver og innkjøp, og vi må tåle kritikk når det er berettiget. Men vi må kunne kreve at de som går høyt på banen og kommer med grove påstander om at vi kamuflerer anskaffelser som en gave, som et minimum setter seg inn i saksforholdet.

Vi er alle interessert i at lover og regler følges til punkt og prikke. Bergen kommunes jurister har vært brukt hele tiden knyttet til både gaven fra banken, og til den anbudskonkurransen vi selv skal ha for den permanente bysykkelordningen. Bergen kommune har ikke anskaffet årets bysykkelordning, tok heller ikke initiativ til gaven og valgte ikke sykkelleverandør. Som i fjor har kommunen lagt til rette for en gave til bergenserne fra en privat giver. Når kommunen selv anskaffer bysykler fra neste år, lyses det ut som en åpen anbudskonkurranse.

Første faktafeil er påstanden om at det var kommunen som tok initiativ til gaven. Det var banken som på eget initiativ tok kontakt med ønske om å bidra med en allmennyttig gave til bysykler.

Andre faktafeil er påstanden om at kommunen fant sykkelleverandøren for banken. Det stemmer ikke, noe som tydelig fremkommer i BT fredag. Det var banken selv som tok alle beslutninger knyttet til dette, og det var ikke noe samarbeid om valg av leverandør.

Tredje faktafeil er påstanden om at banken får reklameplass på sykkelen som gjenytelse. Banken har fra første stund vært tydelig på at dette er en allmennyttig gave til byen uten et eneste krav eller ønske om gjenytelse, noe som også går tydelig frem av korrespondansen vi har sendt til BT. At det opplyses hvem giver er på bakskjermen, er ikke en gjenytelse. Våre jurister viser for øvrig til Dragsten og Lindalens kommentarutgave om offentlige anskaffelser.

«Sponsorkontrakter reiser særlige problemstillinger. Det er ikke uvanlig at offentlige oppdragsgivere mottar en ytelse hvor vederlaget fra oppdragsgiver er eksponering av varer og/eller leverandører gjennom for eksempel utstillingsplass eller reklameplass. Utstillingsplassen eller reklameplassen har økonomisk verdi og er en ytelse for oppdragsgiver. Det vil derfor foreligge en gjensidig bebyrdende avtale. Anskaffelsesforskriften kommer dermed til anvendelse på kontrakten. Består oppdragsgiverens ytelser kun i å opplyse om hvem som har levert varene eller tjenestene, vil imidlertid oppdragsgivers ytelse være så liten at det ikke er naturlig å anse dette som en gjensidig bebyrdende avtale. Rene sponsoravtaler hvor oppdragsgiver ikke påtar noen forpliktelser, er å anse som gaver og faller utenfor regelverket» (Dragsten og Lindalen: Offentlige anskaffelser, kommentarutgave (2005)) (min understrekning).

Videre viser jeg til brev fra Nærings- og fiskeridepartementet til Bergen kommune av 3. februar 2016 om anskaffelsesregelverkets anvendelse på sponsoravtaler, der det står: «Som eksempel på avtaler som faller utenfor anskaffelsesregelverket vises det blant annet til et tilfelle der et foretak hadde gitt et bibliotek bøker. På forsiden av bøkene hadde biblioteket satt på lapper som opplyste de besøkende om at nettopp disse bøkene var gitt av foretaket.»

Avslutningsvis skriver departementet at «Anskaffelsesregelverket kommer ikke til anvendelse på sponsoravtaler der det offentlige kun mottar pengeytelser fra den private. Anskaffelsesregelverket kommer heller ikke til anvendelse på sponsoravtaler som ikke er gjensidig bebyrdende. Der det offentlige ikke er forpliktet til å gi en motytelse, eller kun er forpliktet til å opplyse hvem som har levert varen eller tjenesten, vil kontraktsvilkåret ikke være oppfylt.»

Jeg vil påpeke at Bergen har en lang og stolt tradisjon for at private gir gaver til byen. Kunstsamlinger i KODE, 10 000 rhododendron fra Rieber & Søn langs Fritz Riebers vei i Fana, flere idrettsanlegg fra Trond Mohn og allmennyttige gaver fra flere sparebanker er noen av gavene som har beriket byen opp gjennom årene. Det vil være sterkt beklagelig om mistenkeliggjøring av allmennyttige gaver reduserer den givergleden vi har vært så heldige å oppleve i Bergen. Som byrådsleder vil jeg fortsatt ønske å legge til rette for at private gaver er noe vi også kan ha glede av i fremtiden.

HARALD SCHJELDERUP, byrådsleder