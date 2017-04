– Selv som utdannet og aktivt engasjert billedkunstner, støter jeg ikke sjelden på tekstpresentasjoner av utstillinger og kunstprosjekt jeg finner uforståelige, skriver billedkunstner, Jan Erik Wilgohs.

Viser til BTs kunstanmelder Silje M. Engja Sigurdsens debattinnlegg 1. april og daglig leder ved Kunstgarasjen Heidi Jægers debattilsvar 5. april.

Jæger tar blant annet opp BTs mangelfulle dekning av hva som skjer på billedkunstfeltet. Det er bare å underskrive. BT har hatt forstemmende lite fokus på dette feltet over lengre tid. Både musikk og bøker får en helt annen og organisert dekning i avisen. Sporten er som alltid i en kategori for seg. I den grad det er manglende interesse hos publikum som gjør at avisen overser billedkunsthendelser, så virker dette selvforsterkende ved fravær av omtale.

Kulturredaksjonen har over tid bedyret at billedkunstdekningen skal omstruktureres og oppjusteres, uten at vi ser noe resultat. Gallerier og institusjoner arbeider hardt, ofte med trang økonomi, for å formidle kunst. De føler i svært liten grad at avisen tar et medansvar.

Jæger påpeker videre at kunstnerne ikke skal fylle alle roller. De skal lage kunst. Og så er det formidlere, gallerier og andre institusjoner som bringer kunsten videre ut til folk og samfunn.

Vel, slik er det kanskje i en ideell verden, eller sett med institusjonsleder- og kuratorøyne. I billedkunstnerens virkelige verden ville en kunne bli veldig sulten og mager om en skulle sitte og vente på å bli oppdaget av kuratorer og institusjoner. Muligheten for forbigåelse av talent er nok ennå til stede, også i vårt hektiske informasjonssamfunn.

Det som er riktig og viktig for kunstnerne er å holde sin fane høyt i forhold til ens kunstneriske prosjekt. Uten kompromissløsheten i arbeidet, mister kunsten helt sin kraft. Men for de fleste billedkunstnere er det, i tillegg, nødvendig å drive sin egen markedsføring.

Det er viktig at den kompromissløse kunsten formidles til samfunn og medmennesker på en slik måte at en ikke skaper unødvendige barrierer. Selv som utdannet og aktivt engasjert billedkunstner, støter jeg ikke sjelden på tekstpresentasjoner av utstillinger og kunstprosjekt jeg finner uforståelige.

Det har vært et sterkt og toneangivende fokus på tekst og teori over noe tid nå ved billedkunstnernes institusjoner og plattformer. Den økte vektleggingen av kuratorens rolle som skapende premissleverandør må sees i denne sammenhengen. En kurator bør selvfølgelig ha kunstnerisk innsikt, men kuratorens verktøy er først og fremst teksten.

Av og til føles det som om billedkunstnerne er til for å produsere et visuelt råmateriale, som kuratorer og teoretikere så kan benytte videre, løfte opp og gjøre om til kunst. Og at kuratorene er helt nødvendige for at det billedkunstnerne produserer kan forklares som kunst.

At kuratorer nå også får kunstnerstipend, sier sitt. Med deres økende innflytelse på kunstfeltet, nasjonalt og internasjonalt, er det sannsynlig at teoretiseringen av kunsten også vil tilta. Dette er jo nettopp deres preferanse og styrke. Da er det viktig å minnes om at kunsten eksisterte godt, lenge før begrepet kurator kom på banen.

Når viktigheten av tekst gjennomsyrer billedkunstfeltet, nødvendig eller ikke, kan dette være en årsak til mye snirklet tåketale uten mening. Som etter hvert eldre kunstner har jeg fått oppleve ulike vektlegginger i kunsten komme og gå. Jeg husker bl.a. godt hvor mye dårlig maleri som kom ut av maleribølgen på 80-tallet.

Tekstbølgen og ønsket om å være internasjonalt fokusert gir også mange latterlige utslag. En lokal utstilling på Vestlandet hvor tekst og titler bare er i engelsk språkdrakt? Er det fordi mange på det lokale stedet ikke behersker norsk, eller er det lokale publikum nedprioritert i forhold til et urealistisk ønske om å kanskje bli sett og oppdaget av den store verden der ute?

Språket er ofte unødvendig komplisert med allment ukjente begreper og henvisninger, i tillegg til generell dårlig språkbruk. Noen ganger kan jeg ta meg i å lure på om utilgjengeligheten er bevisst for å dekke over manglende innhold eller kanskje bare er et dårlig og ufordøyd klipp-og-lim-arbeid fra eksisterende tekster av feltets koryfeer

Og her kunne Jæger med fordel gi litt mer honnør til Sigurdsens debattinnlegg. Det stilles krav til kunsten og det burde også stilles strenge krav til tekst brukt i billedkunstsammenheng. Er teksten en del av formidlingen, bør den ta et definert publikum på alvor og kommunisere seriøst.

Tåketale og svada må kunne påpekes og kritiseres med det formål at tekstnivået heves til det nødvendige og forståelige. Om teksten derimot er en del av kunstverket, bør vi tåle også den meningsutfoldelsen som ikke umiddelbart gir forståelse. Om teksten er kunsten, mener jeg vi har beveget oss ut av billedkunstfeltet.