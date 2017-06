For «Kim» er skolestart fylt av bekymring og søvnmangel. Hva om det ikke blir bedre?

Vi kan kalle henne Kim. Hun har noen få lange dager igjen, så er marerittet over. 10. klasse er gjennomført. Bestått, fullført.

Kim ble mobbet på barneskolen. Det gikk bedre på ungdomsskolen. En stund. Så tok det seg opp igjen. Det ble nærmest umulig å gå på skolen, men på skolen må du, om du vil eller ikke.

Mamma snakket med læreren flere ganger. Læreren sa at de jobbet med det, men at det var en litt krevende klasse. De hadde snakket med dem som var verst, og de sa de angret. De skjønte at det de gjorde ikke var riktig. Kim skulle ta kontakt med læreren om det ikke ble bedre. Det ble ikke bedre. Ikke denne gangen heller.

Siste side i mattekladdeboken er full av små kryss. Nedtelling til ferien. Og etterpå, en videregående skole på andre siden av byen. Kim er nesten sikker på at ingen av de andre fra skolen skal på samme skole.

Sommerferien er nesten merkelig stille. Bare en ubehagelig snap her og der. Et og annet bilde på Instagram. Men ikke noe verre enn det Kim har opplevd tidligere. Kim legger telefonen fra seg og håper bildene er borte neste gang hun tar opp telefonen.

Kim grubler. Vil det være bra folk i klassen? Som kanskje kan bli en venn? Hvis ingen vet hvem Kim er, så blir hun kanskje sett på som en hvem som helst. En ny og bedre start.

Rådgiver på ungdomsskolen foreslo at de kanskje skulle ta kontakt med den nye skolen før skolestart. Fortelle om erfaringene. Men Kim ville ikke. Foreldrene var enig med henne. En ny begynnelse, det er bra, mente de.

Men skolestart er likevel fylt av bekymring og søvnmangel. Hva om det ikke blir bedre?

Kim er kvalm første skoledag. Tørr i munnen. Svett i hendene. I aulaen ropes førsteklassingene opp. De roper opp Kim sitt navn. Idet Kim reiser seg, ropes nestemann i klassen opp. Hun hører navnet. Hun ser at han også reiser seg. Den verste av dem. Han med ordene som såret mest. De ser hverandre inn i øynene. Klasse 1STB.

Kim er en fiktiv person. Men hun er basert på historier jeg ofte hører gjennom jobben min som mobbeombud i Hordaland. I disse dager er det 6250 tiendeklassinger som er i ferd med å avslutte grunnskolen. 5,5 prosent eller 343 av dem fortalte i elevundersøkelsen høsten 2016 at de blir mobbet på skolen. I tillegg har flere tidligere blitt utsatt for mobbing på et eller annet tidspunkt i skoleløpet.

Det er kommunene i Norge som eier grunnskolene. Fylkeskommunen har ansvar for videregående opplæring. Den videregående skolen vet ikke om du er blitt utsatt for mobbing, eller har andre livserfaringer som gjør at en spesiell klassesammensetning kan være uheldig for deg.

Selv om det kan være fristende å starte med blanke ark, er det viktig at læreren og skolen kjenner til din historie så de kan sørge for en best mulig skolestart for deg. Denne informasjonsdelingen mellom skolene må du som elev og foreldre selv be om. Du kan sende et skjema som heter informasjonsskjema, og som finnes på www.hordaland.no/skjema. Fristen er torsdag 15. juni.

Du kan også bruke skjemaet dersom du bytter fra en videregående skole til en annen.

Husk: Du har rett til å ha det bra på skolen. Skolen plikter å ta tak i saker hvor elever ikke har det bra. Husk også at det blir bedre! For veldig mange som tidligere har blitt utsatt for mobbing, blir det bedre å komme til en ny skole.

Jeg ønsker Kim og alle andre tiendeklassinger masse lykke til i overgangen til ny skole!