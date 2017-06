Kjensler som misunning og sinne bør ikkje styre utsegner i den offentlege debatten, skriv Arild R. Sætre.

«Ikkje nok med at ho skal vere dronning, ho vil vere kunstnar også». Slike utsegn i Jantelovas namn er det dronninga møter når ho modig følgjer sitt kunstnarlege kall og står fram som utøvande kunstnar i godt vaksen alder. Dette framheva Bjarte Hjelmeland i talen sin i samband med kongeparet si 80-års feiring, og på vegner av det norske folk rosa han dronninga for sitt mot.

Ved første høve etter jubileet får desse Jantelov-synspunkta ukamuflert utfalde seg i det offentlege rom igjen. Å bruke dronninga sin kunst når Kode skal ha åpnings-utstilling er eit «knefall» for dronninga og det hindrar andre kunstnarar å kome til, er nokre av påstandane som er blitt serverte i debatten.

Marita Aarekol

Vi må alle av og til kjenne på vanskelege kjensler som misunning og sinne, men det bør ikkje vere desse kjenslene som styrer utsegner som får kome fram i den offentlege debatten. Då blir debatten prega av korttenkte og lite heilskaplege argument.

At dronninga er interessert i kunst, er utøvande kunstnar, stiller ut kunsten sin og i tillegg er ein engasjert ambassadør for kunstfaget er truleg med på å auke interessa for kunstfaget. Når ho på sin empatiske, kloke, engasjerte og folkelege måte uttalar seg om temaet er det truleg med på å «folkeleggjere» kunsten og å skape interesse for kunstfaget langt utom den sokalla «kunsteliten» som til vanleg besøkjer kunstgalleri og utstillingar. Dermed er det ho gjer i eit større perspektiv og på lengre sikt nyttig for alle som driv med kreativt kunstnarleg arbeid.

Kanskje er debatten denne gongen i hovudsak skapt av tabloid-hungrige journalistar med trong for overskrifter og salbare saker. Lat oss i alle fall håpe det. For mykje kan seiast om bergensarar, men «smålege» og Jantelov-styrte er dei vanlegvis ikkje.