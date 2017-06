Kom med eksempler på private barnehager og skoler der brukerne lider på grunn av at virksomhetene går med overskudd.

Alle som lever av å produsere eller omsette varer og tjenester må ha et overskudd eller fortjeneste. Så mener SV, Sp og Rødt at det ikke er greit hvis det leveres omsorgstjenester, eller mottakeren er finansiert av skattepenger. Det er et håpløst standpunkt.

En meget stor mottaker av skattepenger er bøndene som alle er selvstendige næringsdrivende. Skal de nektes å komme ut med overskudd på årsregnskapet? Jeg synes ikke det.

Det er heller ikke det minste galt at Tine har overskudd i sine regnskaper, selv om en del av leveransene deres skjer til omsorgsinstitusjoner som er helt eller delvis finansiert av fellesskapet. For ikke å snakke om alle som daglig leverer varer og tjenester til skoler og sykehus. Jeg vil tro at de fleste tjener penger, og godt er det.

Men kanskje er det slik at det er eieren av institusjonen som er avgjørende? Hører jeg kravet om at apotek, de som bygger boliger til oss, eller de som baker vårt brød ikke skal tjene penger hvis de er private? Alle opphører hvis de ikke har overskudd.

Så nå er det bare å komme med eksempler på private barnehager, skoler eller andre subsidierte foretak der pasienter, elever eller barn lider på grunn av at virksomhetene går med overskudd.

Da er det vel de ansatte som lider? Jeg ser ingen leserbrev fra dem som i så fall rammes. Tvert imot kommer de fleste klager i pressen fra personer ansatt i offentlig skole, helse og omsorg. Jeg har ikke sett offentlige barnehager og sykehjem klage over at køen av søkere er plagsomt stor når jobber skal besettes.

Er det synd på alle som er ansatt i private bedrifter? Har de ikke skjønt sitt eget beste? Det jeg ser, er at arbeidstakerne organiserer seg mindre enn før. Det er ikke bra. Men det kan neppe tas til inntekt for dårligere arbeidsvilkår.

For meg er overskudd et tegn på sunn forretningsdrift til beste for ansatte, brukere og fellesskapet. Går det an å utfordre SV og Sp og Rødt – eller sittende byråd – til å forklare når overskudd er bra, når det er profitt (som visstnok ikke er bra), og når noen er parasitter?