Et stort databilde av en bybane ved et vann og noen hus dukker opp på skjermen. Det er vårt nabolag det skal illustrere, men vi kjenner ikke igjen husene. Det er heller ikke meningen.

Animasjonen er ment å illustrere den nye bybanetraseen gjennom Fløen, i en sløyfe under jorden til Haukeland, gjennom Løvstakken og ut i Fyllingsdalen.

Et tastetrykk så er bildet vekk. Like enkelt kan det se ut som det er å rive ned en velfungerende liten bydel. Forskjellen er bare at i bydelen i Fløen bor det folk. Store og små. Noen ferdig vokst og andre under vekst. Ungene som får vokse opp her er heldige. De bor nært sentrum, de har gåavstand til skolen sin, de har venner i gaten og når skolesekken er slengt i en krok og middagen unnagjort, gjøres avtaler om å møtes i parsellen. Her er slengdisse og hemmelige gjemmeplasser. Det er gangavstand til byen sammen med muligheter til å løpe barbent i gresset, dyrke poteter, jordbær, blomster og mye mer, som gjør at mange barnefamilier velger å bo i Fløen. Her er det ennå noen leiligheter som er store nok til at barnefamilier vil bli boende.

Dette vil planavdelingen i Bergen kommune ødelegge. I går satt vi rundt bordet hos Bergen kommune og fikk høre hvilket alternativ fagavdelingen anbefaler byens politikere å stemme for, traseen som raserer våre boliger og parsellhagen. De sa dette alternativet best ivaretok kulturminnene i området. Byantikvaren har vært tungt inne i valg av bybanetrasé i Fløen, fikk vi høre. Det er prisverdig og en selvfølge at kulturminner blir ivaretatt, men hva med de levende menneskene som bor i Fløen. Hva er deres verdi?

Hos oss ringer det på dørklokken hver dag klokken kvart på åtte om morgenen. Da kommer første skolevenninne innom. Et kvarter senere ringer det på døren igjen. Da kommer nummer to. At ungene kan avtale og møtes i gaten, har stor verdi både for store og små. Å åpne vinduet og rope inn til kveldsmat er verdier uten prislapp. Prislapp derimot har tomtene vi sitter på med store hager. Her kan det bygges flere boliger. Mange flere enn vi har i dag. Vi skjønner jo det, vi er ikke dumme. Hvilken utbygger gidder å bygge leiligheter til barnefamilier på 150 kvadrat når de kan bygge leiligheter på 50–80 kvadrat og tjene mye mer? Så kan de putte noen penthouse leiligheter på toppen, som barnefamilier neppe har råd til.

KJERSTI SANDVIK

Dette handler ikke om «not in my backyard». Det handler om at det finnes et annet alternativ. Å ta i bruk den eksisterende Kronstadtunnelen, er et godt alternativ. Den vil ikke få dobbeltspor i tunnel og er ikke like fancy som sporene på datategningene, men det er en jernbanetunnel som ligger der og kan tas i bruk. Traseen er mye billigere og den vil ikke føre til at noen må flytte fra hjemmene sine. Men dette alternativet avviser fagfolkene, uten at vi forsto helt hvorfor. En begrunnelse var at det ikke er plass nok, en annen var at det ikke var tid nok til å utrede det og den tredje var at det vanskelig. Dette skulle vi få høre mer om senere.

Vi må ta hensyn til topografien her vi bor. Vi har ikke kilometer med flater å ta av, da må vi tilpasse Bybanen til bymiljøet. I stedet for å kjøre over boliger med bulldoser må vi bruke de mulighetene som finnes. Og hva med Store Lungegårdsvannet, selve lungen som renser den forurensede luften? Hvis naturens egen rensemaskin halveres, hva da med luftkvaliteten? Vi regner med at også Bybanen er kjent med forskningen til Nansensenteret som viser at Bergens vannflater reduserer luftforurensningen på kalde dager med mye forurensning og høye bompengetakster? Dette er dårlig byplanlegging. Hvis planene vi fikk presentert i går hos kommunen blir gjennomført, er det intet mindre enn en skandale. Vi håper politikerne har bedre fornuft, skjønn og forståelse, enn det fagfolkene har.