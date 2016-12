Hvem sier noe sånt? Jeg vet om en. Dessverre.

Jeg vet om et barn som har sagt dette til mammaen sin. Hun sa dette til mammaen sin sent på kvelden 15. desember 2016. Mammaen fortalte det videre til meg 16. desember. 16. desember var en fredag, det var helg og mor ba om unnskyldning for at hun ringte. Fordi hun ringte så sent, på en fredag, like før jul, «men min datter har det ikke så bra».

Jeg var ferdig på jobb. Ferdig med uken, og helt ærlig, ikke klar for denne samtalen. Taco. Kos med familien. Fri. Det kostet meg faktisk litt å si: «ikke tenk på det, det går helt fint».

Jeg snakket med en mamma som ikke var i nærheten av verken taco, kos eller fri. For henne gikk det ikke fint. «Jeg har hørt at du jobber med mobbing, og mitt barn går ikke på skole i deres kommune, men kan jeg snakke med deg likevel?» Det kostet meg faktisk litt å si: «Ikke tenk på det, hvis noen ikke har det bra må vi prøve å hjelpe.»

Jeg er skamfull. Fordi jeg tenkte mest på meg selv, og måtte ta meg sammen for å svare slik jeg gjorde. Fordi historien som fulgte var viktigere enn min helg, kommunegrenser, taco og alt annet jeg kunne finne på. Og fordi mine svar var så likegyldige. Og ære være mor for at hun fortalte likevel.

Jeg snakket med en mor som har et barn som ønsket å dø. Nå. Hun var sikker på at skolen gjorde så godt de kunne. Hun tenkte at håndballtreneren gjorde så godt hun kunne. Men, jeg snakket med en mor, som hadde en datter, som ikke hadde hatt besøk av venner på to år. En datter som var så ensom på håndballen at hun sluttet, men man kan ikke slutte på skolen. Selv om man er alene i alle friminutt. Det mest verdifulle denne mammaen har er et barn, et barn uten tro på dem rundt seg og ikke minst, et barn uten tro på seg selv.

Jeg har fått lov av mammaen å skrive denne teksten. Hun har sett den. Hele. Og kanskje har det lettet på min samvittighet. Og hvor grusomt er ikke det? At jeg igjen fikk det til å handle om meg?

Vi bommer gang på gang. Vi glemmer barna og krangler oss voksne imellom. Vi får det til å handle om oss selv. Vi tør ikke snakke med naboen om noe er vanskelig. Vi ber skolen om å ordne opp i ting som vi foreldre burde håndtere selv. Vi som voksne tror utfordringene starter på skolen, når de begynner i barnehagen. Vi skjønner ikke at utfordringene starter med oss selv.

Vi skal snart feire jul. Vi har et fokus på familien og omtanke for andre. Mitt juleønske er at vi gjør dette hele året gjennom.

Selv om det snart er tid for taco.

Dette innlegget ble først publisert på antimobbe-prosjektet Trygg i Fjell sin Facebook-side. BT har fått tillatelse av forfatteren og den omtalte moren til å publisere teksten.