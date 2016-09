Erik Hanøy er i ferd med å miste sin store trøst.

Frisøren jobbet med håret mitt, mens jeg som vanlig var i ferd med å mase hull i hodet på henne. Da jeg til slutt måtte trekke pusten, benyttet hun sjansen til å smette inn et spørsmål.

«Skal jeg beholde litt lengde på luggen, slik at vi skjuler vikene dine?»

Etter noen sekunders total taushet, som er lenge for meg å være, brøt frisøren ut i hjertelig latter. I et herlig lite øyeblikk trodde jeg at hun bare hadde fleipet, men det skulle fort vise seg at hun mente alvor.

«Se nå her da, sa hun, mens hun flirende dro luggen tilbake og pekte på en vik som var på størrelse med Biscayabukten. «Det er sånn det er Erik, du nærmer deg jo tross alt de 50»

I hele mitt voksne liv har en fyldig og solid hårmanke vært min store trøst. Jeg har nemlig fått utdelt en rekke kroppslige skavanker, vi snakker stor neste, digre ører, et arr på magen og kalvbent ganglag. Jeg er altså et stykke unna det vi kan karakterisere som idealet for greske skulptører, men det har vært til å leve med, for håret har alltid vært på min side. Det har fungert som en sterk festning og en trøst i den evige kampen mot tidens tann, og nå fikk jeg altså høre at jeg var i ferd med å få viker!

Min kone kunne bekrefte frisørens observasjon, hun hadde også lagt merke til visse endringer på ektemannens hode, men hun hadde valgt å holde det for seg selv. Menn er jo så følsomme overfor slikt, fikk jeg høre. Etter å ha studert meg i speilet måtte jeg innrømme at de to kvinnene hadde rett, da jeg sammenliknet speilbildet med det ansiktet jeg ser på sertifikatet, så var det ingen tvil. Håret er på retrett, det er i ferd med å trekke seg tilbake i en gedigen defensiv manøver. Man skulle nesten tro at det hele var regissert av Brann-trener Lars Arne Nilsen: Her var det tydeligvis alle mann i forsvar!

Bjørn Erik Larsen

Jeg ringte til John Erik, en kamerat som mistet håret før han fylte 20. Jeg hadde ikke fått levert mange setningene før han brøt ut i en kraftig latter, som ville gjort selveste tordenguden Tor misunnelig. Til slutt fikk han hikstet frem noe som hørtes ut som «ja ja, Hanøy, du blir eldre du også. Hahahahaha!!»

Heldigvis hadde han også noen trøstens ord på lager, John Erik savner faktisk ikke hårmanken sin. Det eneste er at han ikke har så mange muligheter til å variere på utseendet, men det er jo egentlig ikke noe stort problem, så dette var ikke noe jeg måtte bekymre meg for.

Jeg var ikke beroliget, derfor var nettsurfing neste sak på agendaen. Søkeordene «hårtap hos menn» ga over 60 tusen treff, og de fleste ledet meg videre til nettsider for hårtransplantasjon, hormonkurer, diverse kinesiske salver og en unik sjampo, som visstnok skal forsinke prosessen. Her luktet det svindel lang vei.

Det sies at hårtap er genetisk betinget, så jeg fant frem et bilde av min avdøde bestefar. Det ga meg en etterlengtet opptur, siden det viser en eldre kar med brukbar hårmanke. Det er altså fremdeles håp: Ting trenger ikke bli så ille som jeg frykter.

Så kan man saktens spørre seg hvorfor hårtap er et så følsomt tema for meg og noen 100 millioner andre menn. Er det egentlig krise dersom håret skulle forsvinne? Bruce Willis, Erik Thorstvedt, Lasse Kjus og Johan Golden ser ut til å klare seg veldig bra med blank isse. Kjendis-stylist Hedda Skoug har til og med uttalt til nettstedet MinMote at skallede menn er mest sexy. Så hva er problemet?

Jeg tror det handler om erkjennelsen av at vi ikke er udødelige, hårets retrett er et tegn på at klokken tikker for oss alle, vi har en tapt ungdom som aldri kommer tilbake. Vi sliter ganske enkelt med å godta naturens gang.

Vel, jeg har bestemt meg for å gjøre det beste ut av situasjonen. Madammen har lenge mast om at vi må ta et familieportrett. Jeg har konkludert med at det kan ikke utsettes lenger, jeg kontakter fotografen i morgen.

Det gjelder å få tatt bildet mens jeg fremdeles har hår på hodet.