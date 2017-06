Til Byfjellene for å gjere seg feite

AV

– Kom då!

Torgeir Lavik (30) står på den bratte bøen sin på Borgatræet i Arna. Ei blå bøtte med kraftfôr tener som lokkemat. Snart flokkar dei seg rundt han. Dagen er komen. No skal dei til fjells og gjera seg feite!

Det er ikkje kva fjell som helst. Sjølvaste Byfjellene skal vera heim og matfat for Torgeir Lavik sine 51 lam og 33 søyer dei tre neste månadene. Og meir enn 1000 andre lam og søyer.

Bildevisning

Ned att skal dei koma, med 10.000 kilo meir kjøt på kroppen og som merkevara Byfjellslam. Produsert, ikkje berre i hjartet av Bergen, men i sjølvaste hjarterota til tallause bergensarar. For lenge skal ein leita etter noko som bergensarane er meir stolte over enn nettopp fjella som omgir byen.

Nett no ser det ut som om heile flokken på Arna-sida av fjella har forstått både den praktiske og den kjenslemessige rekkjevidda av det dei er med på. Mot høgdene siktar dei, i brekande følgje.

Fakta: Byfjellslam SA Samvirke etablert i 2016 av ni bønder med beiterett i Varegga Grunneigarlag. Driv med direktesal av lam og sau til private hushaldningar og restaurantar i Bergen. Selde 73 lam i det første offisielle driftsåret, rundt 40 av dei til gourmetrestauranten Colonialen. Reknar med å selja over 100 skrottar i 2017. Har kapasitet til å selja ein plass mellom 200 og 300 lam/sau pr. sesong. Tek imot bestillingar gjennom sommaren. Levering frå midten av september.

Bildevisning

– Det er kortreist, det er kvalitet, og vi trur det vil vera etterspurnad etter det vi tilbyr, seier Trond Kvamme.

Han er dagleg leiar i samanslutnaden som i 2016 vart etablert under namnet Byfjellslam SA. Ni bønder rundt Byfjellene er med i samvirket. Målet er å selja direkte frå produsent til forbrukar for på den måten å henta litt meir pengar ut av sauehaldet enn det som elles ville vore mogeleg. 15 prosent meir pr. kilo kan det gi. Det viser att på botnlinja, i ein bransje ein ikkje går inn i om målet er lettente pengar.

– Direktesal krev også litt meir av oss som produsentar. Vi må levere når kunden ønskjer kjøtet, og vi må marknadsføra oss sjølve. Det er nokså framand for dei fleste gardbrukarar å selja seg sjølv og det vi produserer. Vi må bli flinkare til det, seier Kvamme, som hjelper under det fuktige beitesleppet frå Borgatræet.

Bildevisning

Offshorearbeidaren med bruk i Kvamsdalen har teke på seg den tyngste jobben. Frå halen på følgjet skal han syta for at alle dyra blir med heile vegen opp til Borgasetra, der skoggrensa går. Rett som det er, må han ut i kratt og villnis og over ei rotvelt, snart til høgre, snart til venstre, for å hanka inn att ein ulydig flokk. Der ute kan det vera mykje som lokkar. Saftig kløver eller spirande bregnar. Då taper sjølv kraftfôret i den blå bøtta.

Bildevisning

Elva som kjem frå Skitnedalen, går buldrande mektig under oss. Planteskogen dryp og 336 saueføter set djupe spor i vassmetta jord. Det låge skydekket gøymer Borga og Vardegga og Grønetua og Storfjellet og Kuskaret og Svartebotn. Høgdene som skal by på svalande vindar på varme dagar. Botnane som skal gi ly når regnet piskar kaldt.

Byfjellene er langt på veg den ideelle boltreplassen for sauene gjennom sommaren. Reven luskar sant nok over ryggane på jakt etter svake dyr, og ei og anna ørn sirklar også svolten over flokken. Men her er langt mellom dei verkeleg glupske rovdyra og rikeleg med næringsrik mat til dei 1100–1200 dyra som beitar her oppe.

– 28.000 dekar har dei til disposisjon. Byfjellene har mat nok til 5000 sauer. Minst, seier Trond Kvamme.

Bildevisning

Av 1110 lam som i 2016 vart sleppte på beite, kom 1076 heim att. Det samla tapet var på 3 prosent, tilsvarande 34 dyr. Det er å rekna som lite. I dei fleste tilfella er det uråd å slå fast sikkert kva det var som tok livet av dyra. Dei understrekar at dei på ingen måte vil leggja skulda på hundane, men på generelt grunnlag finn sauebøndene likevel grunn til å minna hundeeigarane om plikta dei har til å halda kjæledyra sine i band fram til 31. oktober i Byfjellene.

– Det er ikkje nødvendigvis slik at ein hund må angripa ein sau for å gjera skade, det kan vera nok at hunden jagar sauen. Han kan døy av utmatting, eller han kan setja seg fast og bryta beina eller gå utfor eit stup under forsøket på å sleppa unna, seier Kvamme.

Bildevisning

Torgeir Lavik har nådd Borgasetra, tom for kraftfôr, våt i luggen. Landskapet er enno ope her oppe, og hadde vêret vore fint, kunne vi ha sett ut over heile det frodige landskapet under oss, noko av det beste i sitt slag i heile Bergen kommune. Ein bieffekt av sauehaldet, til glede for alle turgåarar, er sauenes innsats som landskapspleiarar. Det blir sagt at sjølvaste Vidden om nokre år vil vera skogkledd. Di fleire dyr som beitar, di saktare rykkjer skogen fram.

– Noko av motivasjonen ligg nettopp i det å ta vare på kulturlandskapet. Og så er det kjekt å kunna halda familiegarden i hevd, seier Torgeir Lavik.

Han er fersk i faget. I berre fire år har han drive som sauebonde. Han byrja med ei handfull dyr, no nærmar han seg hundre. Målet er å fylla heile fjøsen med brekande ulldottar. 58 vinterfôra sauer er det plass til i det som i halvanna tiår tente som snikkarverkstad, no bygd om att til fjøs. På sommarstid vil talet vera ein plass mellom 150 og 180. Det tek til å monna då.

Bildevisning

– I meir enn 15 år låg garden brakk. Då sjansen kom til å overta i 2013, fann eg ut at det var det eg ville. Tanken var å kosa seg med nokre få dyr, men det balla snart på seg. No er det blitt ein tidkrevjande, men svært gjevande hobby, seier småbarnsfaren, som har full jobb i Statoil på Sandsli ved sidan av.

Den kjekkaste tida er lemminga. Å ta imot nytt liv. Det blir ikkje til på slump. Det ligg nøyaktige registreringar av fødselsvekt og slaktevekt og ullkvalitet og slektskap bak kven som får para seg med kven. Dei beste genane blir ført vidare. Resultatet av denne innsatsen let seg lesa kvar haust. I slaktevekta.

– Den har vore jamt aukande, seier Lavik.

No ser han det siste lammet lunta inn i skodda under Skitnedalen. Lojal til mora si og til flokken sin. I området rundt Vardegga, Norhytta, Tranehytten og Vikinghytten skal dei halda seg gjennom sommaren. Her skal dei fråtsa i fjellets delikatesser lukkeleg uvitande om at dei sjølve ein vakker dag utpå hausten eller til jul skal bli til kortreiste, duftande delikatesser på bergenske bord.