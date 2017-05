Den asiatiske restauranten har som visjon å tilby «Det beste fra Det fjerne østen, samlet under et tak», som det står på hjemmesiden. Det er fredag kveld og lokalet bobler over i glede over at det er helg.

Cyclo Spisebar er enkelt innredet med høye bord, svarte barkrakker i skinn og signalrøde lamper. Bordet er dekket med en serviett, spisepinner til engangsbruk og en rød liten skål til soyasaus. Kjøkkenet har en åpen løsning, slik at man kan følge med på maten som lages. Det er her servitørene henter alt av drikke og bestikk. Og gjestene plukker opp posene med take-away. Alt av varm mat tilberedes på bakrommet.