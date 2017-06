Smakverket har alltid vært et favorittsted for meg når jeg skal ut og spise lunsj. Det er det flere grunner til. For det første er lokalet stort, slik at du kan være trygg på å få plass. For det andre er de enkle lunsjrettene både kreative og varierte i smakene.

I en periode kunne også Smakverket skilte med byens desidert vakreste uteservering under trærne i parken ved Festplassen. Slik er det dessverre ikke nå lenger. Smakverket har, som så mange andre serveringssteder i Bergen, måttet strupe uteserveringen på grunn av høye priser og strenge regler. Det er et tap for oss alle.