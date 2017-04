AV

Ideen fikk BT-fotografen da han la merke til massevis av små varder langs et vann på Hardangervidda. Bygget av folk som har hatt et behov for å legge igjen spor etter seg.

– Det var da jeg fikk inspirasjonen til å gjøre et fotoprosjekt, der menneskene som bruker Hardangervidda er i sentrum. Jeg ville at landskapet skulle være en viktig del av bildene, forteller Brekke.

Bildevisning

Han bestemte seg for å ta alle bildene oppe på selve platået, over skoggrensen. For å få en så bra teknisk kvalitet som mulig, fant fotografen frem et 40 år gammelt Pentax 6x7 filmkamera som han har hatt i mange år. Han liker uroen som følger med det å bruke film. Skulle han kanskje ha fotografert litt før? Eller etter? Det tar fjorten dager fra han leverer inn filmene hos Japan Photo før negativene kommer tilbake fra Tyskland. Det endelige resultatet ser han først når han skanner negativene.

– Det ligger en forventning og spenning i hvordan bildene blir som du mister når du fotograferer digitalt og alltid kan sjekke. Du må være mye mer konsentrert. Må jobbe langsomt på en helt annen måte, forklarer 50-åringen.

Bildevisning

Det er som å gå tilbake til den gang han som 13-åring begynte å fotografere fugler, landskap og edderkoppnett på lysbildefilm hjemme på Rognan i Nordland. Etter å ha fotografert scener fra vidda i to og et halvt år nå, er Brekke overbevist om at han i hvert fall må bruke ett år til på prosjektet. Fremdeles er det bilder han vet at han ikke har fått tatt. Foreløpig er 16 av fotografiene hans presentert i en bok fra Fritt Ord-støttede Norwegian Journal of Photography, sammen med bildene til åtte andre fotografer.

Bildevisning

– Har du lyst til å lage din egen fotobok fra Hardangervidda? Eller ser du for deg en kunstutstilling?

– Det er vanskelig å si. Jeg vil fortsette til jeg selv er fornøyd. Jeg føler uansett at det er mer å hente. Verden er overfylt med bilder. At jeg likevel ønsker å fotografere, handler om en nysgjerrighet på hvordan verden ser ut på et bilde.

Bildevisning

– Når du oppdager at du har tatt et virkelig godt bilde, finner du noen du kan vise det til, eller kjenner du på en indre, stille glede?

– Jeg kjenner på at her er det noe, det tror jeg faktisk er den viktigste drivkraften. Hardangervidda virker som en magnet, egentlig vil jeg opp dit hele tiden. Være i den flate, mektige naturen med masse himmel over meg, sier Brekke.

Bildevisning

Bildevisning

Bildevisning

Bildevisning

Bildevisning

Bildevisning