«Sølvskatten» ble den hetende på folkemunne, verdiene norske myndigheter samlet inn fra privatfolk i 1816. Hensikten var å få en nasjonalbank opp og stå, to år etter at vi hadde fått Grunnloven. Smertefritt skjedde det ikke.

Først ble bemidlede borgere vennlig invitert til å tegne aksjer i Norges Bank, som trengte en sølvverdi på minst to millioner spesidaler for å ha finansiell sikkerhet. Spesidaleren var valutaen Stortinget innførte samtidig med etableringen av Norges Bank, og det ble bestemt at en spesidaler skulle tilsvare 25,28 gram rent sølv.