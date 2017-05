Fra utsiden henger gardinene tett. Ikke alle når gulvet, så ett og annet par med herresko er synlige. Noen ganger kan du høre jubel, eller lyden av et nesten-mål i en fotballkamp. Stemmene kommer fra to steder, vis-à-vis hverandre på hjørnet, der Lyder Sagens gate krysser Nygårdsgaten.

– Hvorfor betale 37 kroner for en kaffe latte, når jeg kan betale 20 her? Har du ikke penger, går det også bra. Vi tar vare på hverandre, er et fellesskap, sier Abdiwali Gedi.