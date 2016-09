AV

Eit namn gir deg eit inntrykk av korleis ein person er. Så sjølv om du enno ikkje har møtt vedkommande, har du klare forventningar. Sånt har eg sjeldan komme godt ut av.

Då eg var ny student og med i fadderveka, fekk eg merke dette. Fadderen hadde enno ikkje sett meg, og trudde dei måtte vente. «Me ventar berre på Gerd», sa han høgt. Før eg rakk å forklare misforståinga, ropte ei anna: «Gerd!? Har vi noen på gruppen som heter Gerd?»

Så då måtte eg le litt i staden, og seie at ja, eg sto like ved, faktisk. Det blei pinleg. Så måtte fadderen innrømme at han også hadde stussa: «Då eg først fekk lista tenkte eg: Å nei, me har ein 50-åring på gruppa», sa han.

Eg ber ikkje nag. Dette har vore min kamp sidan barneskulen. Det finst to assosiasjonar til namnet Gerd: 1. Gammal dame med kamferdrops laust i veska. 2. Tysk mann.

Det siste oppdaga medelevane mine då eg gjekk i første klasse. Eg var allereie smerteleg klar over det. Det finst gode grunnar til at eg fekk namnet mitt. På mange måtar er eg glad eg har det. Men eg trur ikkje mange andre foreldre i 1989 bar barnet sitt til døypefonten og sa: «Gerd. Ungen heiter Gerd.» Dei siste ti åra er det så få (om nokon) som har fått namnet at Statistisk sentralbyrå ikkje publiserer talet av omsyn til personvern.

Det er Gerd Wicklund Hansen (foreviga i NRKs «Antikviteter og snurrepipperier»), Gerd Liv Valla, fotballhelten Gerd «der Bomber» Müller og eg. Mine godt vaksne namnesystre - og namnebrør.

Heller ikkje litteraturen gir meg drahjelp. Når Gerd ein sjeldan gong dukkar opp, er det som i romanen «Og været skiftet og det ble sommer og så videre» av Pedro Carmona-Alvarez: «Gerd Fjeld - en matroneaktig kassadame som for anledningen hadde tatt på seg en helt horribel kjole - som hvilte den store mannehånden sin på låret hans og spyttet ham i øret når hun snakket.»

Det er slik dei trur me Gerder er. Eg har alltid skydd sakene om årets mest populære namn. Det er i alle fall ikkje mitt, har eg tenkt. Men så ein dag såg eg overskrifta: «Velg et oldemornavn til babyen din.» Endeleg, tenkte eg, og klikka inn. No skal trenden snu.

Og ganske riktig, allereie tidleg i oversikta i artikkelen, dukka Gerd opp. Eit klassisk gammalpersons navn, sjeldan brukt og unikt. Perfekt for foreldre som ville gi ungen eit utypisk og spennande namn.

Eller? Eg las vidare. Ein ekspert kom på banen, og vurderte alle oldemornamna. Det viste seg at langt frå alle låg an til å få sin renessanse. Han hadde tru på Hjørdis. Ragna. Og på Elvy. Til og med Gudny. Men ikkje Gerd.

«Noen av navnene på denne listen er kanskje litt harde i lydene, eller litt mørke,» sa eksperten.

