Merkevaren Lærdal

AV

Stødnafossen buldrar. Det seiest om folket på Stødno, garden inntil fossen, at dei snakkar høgare enn bygdefolk elles. Det må dei skal dei verta høyrde.

Det er vellåt på trammen i dag. Bakom søylene i kveldssola sit Per Severin Hjermann den ellevte og Per Severin Hjermann den tolvte. Høvesvis kårkall og bonde. Den siste morella er plukka og pakka, no er det potetene som skal ut av jorda. Deretter ventar blomkålen og epla.