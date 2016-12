AV

Årets julekort fra meg er dessverre forsinket. Årsaken er at en kollega i midten av desember slo fast at julekort er på vei ut. Facebook er tingen. Der når du mange flere, dessuten blir det liggende på nettet til evig tid. Du sparer penger til porto og er sikker på at budskapet rekker frem i tide, sa han.

Jaha, tenkte jeg. Det høres jo vel og bra ut.

Dessuten blir det jo urettferdig hvis du for eksempel gir julekort til en kollega mens sidemannen ikke får. På Facebook når du alle, fortsatte kollegaen min.

Det er opplagt et poeng, tenkte jeg. Alle skal ha. Alle skal få. Og så droppet jeg tanken om å sende mine analoge, håndskrevne julekort i år.

Men så gikk desemberdagene, og julehilsener fra inn- og utland begynte å snike seg ned i postkassen vår. Ikke så mange som i fjor, men det kom da noen. Kollegaen min hadde kanskje litt rett, men ikke helt.

Det fikk meg til å tenke.

Hva hvis vi lar alt skje på Facebook? Hva hvis vi bare sender ut en generell julehilsen til alle vi kjenner? Hva hvis alle har tilgang til alt?

Blir det like koselig?

Blir det like personlig?

Blir det like hjertevarmt?

Nei! Facebook er vel og bra, men må ikke få overta livene våre helt.

En Facebook-hilsen forsvinner nedover i feeden din i det du har sett den. I verste fall drukner den i mylderet av nissevideoer og du ser den ikke i det hele tatt. Du kan ikke tape den opp på terrassedøren og la den henge til langt ut i januar.

En Facebook-hilsen kan ikke erstatte spenningen ved å prøve å gjette hvem julekortet er fra ut ifra håndskriften på konvolutten. Det er umulig å putte en ekte sjokoladenisse oppi Facebook.

Uansett hvor mange eller få Facebook-venner du har, kan du ikke dele det samme med alle. Det må være forskjell på julekortene til tante Siri og han du ikke har sett siden 6. klasse.

Vi må være forsiktige nå, vi risikerer å dele oss langt ut i juleskodden, tenkte jeg.

Derfor ble det jammensanten personlige julekort fra meg i år igjen.

Det viktigste budskapet fra meg denne julen er:

Kjære alle! Fortsett å sende personlige julekort. Fortsett å lete gjennom bildene dine for å finne det beste motivet. Fortsett å skrive for hånd, uansett hvor stygg håndskriften din er blitt med årene. Fortsett å tegne et hjerte eller noen julesmilefjes. Og fortsett å støtte nedleggingstruede postansatte med å kjøpe for noen hundrelapper i frimerker.

De håndskrevne kortene fra er en like viktig del av juletradisjonen som «Deilig er jorden», pinnekjøtt og riskrem.

Vel overstått jul, og et riktig godt, nytt år!