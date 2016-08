Fjord1 Cowboys

AV

For ti dager siden ble Norges største fergerederi solgt til sunnmørsrederen Per Sævik. Salget var i strid med det rådgiverne og et knappest mulig flertall i fylkestinget har jobbet for i snart ett år. Konkurransetilsynet sa nei til at den største konkurrenten, Torghatten, skulle få kjøpe Fjord1 og spillet var over.

Fylkesordfører Jenny Følling (Sp) måtte dermed gå i forhandlinger med aktører hun har vært i konflikt med siden hun overtok som fylkesordfører i fjor høst.