Restaurant 26 North er et internasjonalt navn på et nordisk restaurantkonsept, som i august pakket bagasjen og utvidet fra Stavanger. Nummeret 26 har de med seg fra den gamle adressen. Nå har de sjekket inn på Radisson Blu Royal Hotel Bryggen og tatt over for den italienske restauranten Filini. I et stort og åpent lokale dyrker de nordisk stil med lyse, nakne trebord, granbar i vasene og en fargepalett fra den norske faunaen. Stolene er dype og laget for komfort. Her kan du bli sittende lenge.

Vår hjertevarme servitør forteller så tøft hun kan at her, på denne restauranten, så er de ikke redd for å bruke F-ord. Det internasjonale personalet oppsummerer nemlig menyen med tre F-er: forest, farms and fjords. Råvarene kommer fra skogen, fra gårdene og fra de norske fjordene.