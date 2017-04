Mange som bor i Bergen har et forhold til Pingvinen. Baren med brune mursteinsvegger som nok kunne ha fortalt mange historier, men som heldigvis ikke gjør det. Gjenbruksmøbler og gamle malerier gir lokalet sjarm. Her serveres det ekte vestlandsmat, og som hjemme hos mor er det aldri for seint for noe å spise. Pingvinen serverer nattmat til klokken to, så slipper du å legge deg på tom mage.

Menyen står skrevet på tavlen ved siden av baren. Sett bort ifra noen faste klassikere, skifter listen etter vær og vind, råvarer og humør. På menyen finnes det ost og fenalår hvis du bare trenger noe å tygge på mellom glassene, smørbrød for dem som er litt mer sultne, og solide middagsporsjoner for deg som ikke skal hjemom i det hele tatt.