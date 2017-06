– Egentlig burde legene vært her hos oss en periode, for å se hvordan vi jobber med tause pasienter. Da ville de nok kjenne på den store fordelen de har av at pasientene kan snakke, sier veterinæren.

En av pasientene hennes var vel og merke av den pratsomme typen, men han sa ingenting om plagene sine, så papegøyens talegave var til liten hjelp. Tvert imot. Den store fuglen var så frekk å mjaue til en boxer inne på Holtets dyreklinikk. Det taklet hunden dårlig.