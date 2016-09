Slått knockout av naturen

AV

For ni måneder siden fylte jeg 50. På ønskelisten hadde jeg bare to ting: God vin og gode opplevelser. Jeg fikk mye vin, og jeg fikk en pen bunke gavekort. Og så fikk jeg en tur til Preikestolen av min kone og mine barn.

Vi liker å reise sammen, alle er glade i fjellet. Så dette var den ultimate bursdagsgaven til en som materielt sett har alt han trenger. To dager på hotell i Stavanger, og ekskursjon til ett av de mest spektakulære landemerkene i Nord-Europa.

I et halvt år studerer vi bilder, snakker med folk som har vært der, og gleder oss. Utflukten blir lagt til den siste helgen i sommerferien min.

Frem mot avreise er vi hyppig innom yr.no. Det ser bra ut, fin temperatur, gode muligheter for sol, ikke noe nedbør. Vi pakker bilen og kjører til Stavanger.

I skjul kjøper min kone boblevann og plastglass med stett. Som en forlengelse av 50-årsfesten skal vi skåle sammen der oppe på kanten av stupet. Vi har kamera, mobiler og selfiestang med.

Så våkner vi til tåke og regn. For en nedtur! Men vi har bare denne ene muligheten, vi har allerede kjøpt billetter til ferge og buss. Og vi må videre neste dag. Så vi tar første morgenferge fra Stavanger til Tau. Videre med buss oppover i tåkeheimen. «Det skal bare litt vind til, så letter det», lover bussjåføren. «Bare vent og se!»

Men det er ikke tegn til verken vind eller sol. Med 20 meters sikt traver vi av gårde på turveien som 250.000 turister tar hvert år. Omgivelsene er pakket i tåke, men stemningen er god. Jeg er sammen med de viktigste folkene mine, vi er ute, praten går lett. Selv om det ser grått ut, er forventningene til utsikten og opplevelsen der oppe enorme. Alle mulige folk har samme mål som oss. Japanere med paraply. Russere i dongeri. Amerikanere i strikkejakke med reinsdyr på. Toåringer i bæremeis. En kineser med koffert! Nesten som blinde sauer vandrer vi innover og oppover i flokk.

Så er vi der. Preikestolen er omgitt av bomull, men omtrent samtidig som vi stiger ut på platået, som ved et trylleslag, klarner det opp. En vanvittig utsikt åpenbarer seg. Det er om mulig enda mer spektakulært enn vi har forestilt oss. Folk bryter ut i applaus.

Det er da jeg går i svart. Idet en av sønnene mine setter seg på kanten, dingler med beina 600 meter over havet og poserer for sin søster, ser jeg for meg at han stuper i døden.

«Hva er det du gjør??? Kom deg tilbake! Jeg går ned igjen!» gauler jeg.

Det svimler, jeg blir kvalm, må legge meg på rygg, snu meg vekk. Jeg har aldri vært redd for høyder, men nå har naturen slått meg knockout. Jeg ligger der og håper tåken kommer tilbake fort som bare F.

Resten av familien er tøffere enn far. De tar bilder, poserer for hverandre balanserende mellom livet og døden. Jeg er livredd og pottesur. Bobler får være bobler. I noen minutter vil jeg bare vekk. Men etter en stund på rygg, klarer jeg å sette meg opp, reise meg og nyte den syke naturopplevelsen. Jeg får til og med tatt en selfie der ute på kanten.

Stettglassene og boblevannet får ligge i sekken til vi er nede i dalen, på trygg grunn. Der skåler vi.

Og mens vi sitter der og koser oss, overtar naturen regien igjen. Tåken kommer tilbake. En time senere, nede ved bussen, er sikten 20 meter. Akkurat som da vi startet.

Denne dagen vil jeg huske resten av livet. Ingen verdens ting slår naturens egen magi.