I den gamle strømpebutikken på vei inn i Galleriet har det flyttet inn et nytt konsept. Danskættede Joe & The Juice lager sunn hurtigmat, til høy musikk og bankende beats. Her inne er det disko hele dagen, med en hurtigmat-servering bygget som et nattklubbkonsept. For de tøffeste kundene står det shots på menyen.

Joe & The Juice er både elsket og hatet. Elsket, fordi kafékjeden gir inntrykk av å være et sted med høy partyfaktor, drevet av unge mennesker, den er moderne og treffer tidsånden med en supertrendy sunnhetsprofil. Hatet, fordi kjeden har fått en del kritikk, blant annet påstander om manglende kjønnsbalanse i selskapet og manglende kvelds- og overtidsbetaling. Joe & The Juice har ikke gått stille i dørene på vei inn i det norske markedet.