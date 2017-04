AV

De som kjører uten staver: Her er det flere underkategorier. Små barn som lærer seg å stå på ski, og må konsentrere seg om beina og pizzastykket (plogeposisjon). Større unger som har funnet balansen for lenge siden, men likevel ikke ser noen god grunn til å svinge. Disse barna veksler mellom å kjøre rett frem så fort de kan, og å sette skiene i pizzaposisjon når det går altfor fort. Store barn med en mor som er livredd for at barnet skal falle og få stavene inn i magen. Foreldre som må ha hendene ledige for å tørke snørr og lære barna å kjøre i pizzastykke.

De som er fra Austevoll: Mens Geilo har sin dose snobbete bergensere, er Myrkdalen full av rikinger fra Austevoll. Fiskemillinærene har egne gettoer øverst i hyttefeltene, men er enkle å forholde seg til. De er sindige folk med fin dialekt og kjører på ski i alt fra skamdyre merker til fotballjakker med Austevoll IL på ryggen. Så får det heller være at noen av dem står i hotellbaren og prater om millionærtettheten i hjemkommunen når natten senker seg.

De som går på topptur: Disse typene er ikke hvem som helst. De har lange, senete muskler, slitesterkt, fargerikt utstyr og sekk med spade, skredsøker og isøks (du vet aldri). Hevder gjerne at de er motstandere av skiheiser og unnskylder seg med at turen i trekket bare er første etappe av reisen. Så løsner de hælen og trasker oppover på dødsdyre randonnéski (en slags miks av slalåmski og fjellski). Hvis noen nevner ordet «skred», svarer de «kalkulert risiko». Mener at folk som kjører i preparerte løyper ikke har forstått en dritt.

De som er fra Voss: Vossingene er driftige, og liker godt å snakke om alt de får til. Spesielt når det kommer til ski og ekstremsport. Derfor er det vanskelig for dem å innrømme at det finnes en skibygd bare 25 km unna Vangen som har bedre snøforhold enn Bavallen. «Me har betre bakkar, men da e jo litt meir snø her», mumler de beskjemmet bak mørke skibriller når de har sneket seg opp i Myrkdalen.

De som kjører i hettegenser: Disse har aldri hørt om lungebetennelse og har en aldersvariasjon fra 13–22 år. De henger gjerne blant hopp og rails i parken og har ennå ikke utviklet dødsangst. Stilen blir komplett med en altfor stor bukse. De er ikke redde for å miste buksen, men er livredde for å miste mobilen.

De som er fra Bergen: Folk som pakker hunder, unger og ullundertøy i bilen og kjører i kø på Norges mest rasutsatte vei for å unnslippe gråværet i verdens mest regntunge by. Får aldri nok sportsutstyr på tilbud. Kjøper taco og scampi på veien. Skryter av hvor deilig det er å komme opp i den hvite fjellheimen, kjefter på dem som tar pause på feil sted i løypen og står gjerne i kø fra Vaksdal til Arna på vei hjem igjen.

God påske!