Det er lett å se for seg at sigarrøyken en gang lå tett i det gamle handelskammeret på Bergen Børs Hotel. Det storslåtte bygget ble i sin tid tegnet av Franz Wilhelm Schiertz, og sto ferdig i 1862. Nå er det pusset opp i samarbeid med det svenske arkitektkontoret Claesson Koivisto Rune. Restaurant Bare, som tidligere holdt til på Hotel Norge, har gjenåpnet med stil.

Inne i Handelskammersalen er mange av de originale detaljene bevart. Søylene ved dørene holder oppe to byster av de to første børskommissærene. Lampene i taket er like skinnende og flotte som man kan tenke seg at de var for 155 år siden. Tradisjonene er bevart, men Smørås-familien og deres samarbeidspartnere har klart å transformere rommet inn i vår tid. Veggene er dekket med hundrevis av glitrende speilflater. Og midt i rommet står en massiv, tidløs, artdeco-inspirert marmorbar. Stilen blander det nye, luksuriøse og glamorøse med den bergenske historien. Dette er en restaurant i ekte Gatsby-stil. Her drar man for å imponere.