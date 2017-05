Det som en gang var Børs Café har nå fått en grundig oppussing og er gjenoppstått som et moderne spiseri. Men nye Duggfrisk vet fremdeles å ta vare på gamle tradisjoner. På menyen finner du den legendariske børsbiffen til Elisabeth Gjessing fra Børs Café, og den originale baren er bevart i all sin prakt. Her serveres tradisjonsmat med en ny vri, av servitører kledd som kjuagutter og kjuajenter.

Det lange lokalet er delt inn i flere soner med en vegg av grønne planter og heldekkende vinskap. Nye skinnbåser står på rekke innover i lokalet som stolt prydes av byens storheter.