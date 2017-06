Jeg elsker ordspill, og jeg elsker is. Og jeg er svak for snedig ironi. Hallaisen, isbaren i Skostredet, skårer høyt innenfor alle disse tre kategoriene. For det er noe ironisk over en helårs isbar i Bergen. Når det regner og blåser nordavind, er det ikke veldig fristende å kjøle seg ytterligere ned med en is i magen. Men på den andre siden, det er noe italiensk over høylytte og patriotiske bergensere. Og akkurat som italienerne, vet vi å nyte livet. Vi vet at hver soldag kan være den siste, og på slike dager står køen langt ut gjennom døren på det 40 kvadratmeter lille lokalet.

Her inne er plassen godt utnyttet. Lokalet er nytt og pent pusset opp i lyse, hvite og blå farger som gjør at lokalet gir inntrykk av å være større enn det faktisk er.