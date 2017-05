Da guttebabyene kom til verden en augustdag i 1997, hadde Elly Lauritzen tilbrakt to og en halv måned i sykehussengen. Den vordende nibarnsmoren fikk veer i 24. svangerskapsuke. Noen timer etter fødselen, kom en lege og en jordmor inn på barselstuen for å fortelle henne at barna hadde Downs syndrom. En av jordmødrene som var blitt godt kjent med tvillingmoren under det lange sykehusoppholdet, begynte å gråte da hun fikk vite om guttenes handikap. Selv priset Elly og Knut Lauritzen seg lykkelige over at begge hadde Downs.

«Hadde de vært toeggede tvillinger og bare den ene hadde hatt Downs, ville de ha blitt sammenlignet, og den ene ville da hatt en mye raskere utvikling. Det slipper vi nå», uttalte småbarnsmammaen til Bergens Tidende da guttene var blitt ett år gamle.