Sliter du med å få boliglån? Her er ekspertenes beste tips.

- Å starte voksenlivet med betalingsanmerkning er som å sette livet sitt på vent. Er du under 33 år og har betalingsanmerkning har du mellom to og ti prosent sannsynlighet for å kunne få boliglån hos oss, sier Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i Dnb.

Flere unge får betalingsanmerkninger, fem prosent flere enn i fjor så langt i år, ifølge tall fra Lindorff. Tallene gjelder til og med juni for aldersgruppen under 25 år. Summene de er skyldig har økt med 16,5 prosent.

En betalingsanmerkning er kort fortalt en anmerkning som sier at en person ikke bør få kreditt, fordi han eller hun har en eller flere regninger som er betydelig misligholdt. Anmerkningen slettes når regningen er gjort opp. Betalingsanmerkningen er et faktum cirka seks måneder etter at regningen forfalt.

Én utestående regning er én betalingsanmerkning, så alle regningene må gjøres opp for at anmerkningene kan slettes, ifølge Lindorff.

- At stadig flere unge får betalingsanmerkning er bekymringsverdig. Kjøp nå og betal senere er en fallgrube mange unge går i. Dette er noe jeg kjenner igjen som programleder i Luksusfellen, sier Sandmæl.

Betalingsanmerkning kan gi blankt avslag

Sørg for at betalingsanmerkningen blir slettet før du søker om lån i banken, anbefaler forbrukerøkonom Kristina Picard i Storebrand. Anmerkningen gir i de fleste tilfeller blankt avslag på søknader om boliglån, forteller hun.

Hvis du har fått avslag om lån på grunn av betalingsanmerkning, vil banken ha en historikk på dette, noe som kan være negativt senere.

Andre ting som teller negativt når du søker om lån er purringer fra banken, smågjeld og mange ulike kreditorer. Det er faktisk bedre med ett stort forbrukslån, enn mange små. Det siste kan vitne om at du har liten oversikt over økonomien din, ifølge Picard.

Det er heller ikke positivt å ha høy inntekt, men ikke ha vist at du klarer å spare.

Kan du få lån med betalingsanmerkning?

Utgangspunktet ditt er inkasso og flere betalingsanmerkninger, men du vil kjøpe bolig. Hva gjør du?

Begynn med å få slettet gammel gjeld, så sant du har mulighet. Da blir betalingsanmerkningene slettet. Har du spart opp nok egenkapital og viser at du kan betjene et lån, blir du behandlet likt som andre kunder.

Hvis du viser at klarer å gå i pluss hver måned, at du klarer å spare litt, kan det telle positivt, ifølge Picard.

Be byråene som tilbyr kredittopplysninger til bankene om informasjonen. De vil kunne si deg om du har betalingsanmerkninger.

Dette kan likevel øke sjansen din

Utdanning som gir forventet høy inntekt senere kan være en positiv faktor når du søker om lån, ifølge Picard. Eller om du har midlertidig jobb, men ettertraktet utdannelse.

- Og hvis du har vist evne til å klare å spare noe, selv i perioder hvor du har hatt trang økonomi. Eller har det banken kaller tæring; noen oppsparte midler, sier Picard.

Det hjelper dessuten å ha en medlånetaker, altså at noen er medansvarlig for at lånet blir betalt.

- Det er mulig å starte på nytt. En ny bank har ikke noe historikk på deg, og du kan starte med blanke ark og rydde opp i økonomien din, sier Picard.

Hva om du får krav?

- Vi ser at de unge nå sliter mer med regningene, sier Anette Willumsen, administrerende direktør i Lindorff.

Årsakene kan være at de unge skal inn på boligmarkedet, enten kjøpe eller leie, et stramt boligmarked. I en tidlig etableringsfase har man ingen stor privatøkonomisk buffer, man er mer sårbar ved uforutsette utgifter, ifølge Willumsen.

- Unge er dyktige digitalt, men i snitt ser vi at økonomikompetansen ikke er på nivå med den digitale.

Det gjennomsnittlige beløpet personene skylder er 10.000 kroner, ganske mye lavere enn den eldre gruppen, ifølge Willumsen. Og til tross for en økning i betalingsanmerkninger i år, gikk antallet ned mellom 2011 og 2014.

- 10.000 kroner kan man gjøre noe med. Det er viktig at ungdommen gjør opp. Kravene vokser gjerne, og kan gjøre det vanskelig å få lån. Det er dessuten arbeidsgivere som ser på betaling og økonomi når de rekrutterer.

Willumsen anbefaler at man tar kontakt med dem man skylder penger, og at man sjekker med banken om man kan få til en avtale. Det samme gjelder om saken har gått til inkasso, ta kontakt med inkassoselskapet og snakk om det.

Vet ikke hva betalingsanmerkning er

En undersøkelse utført for Dnb av Ipsos MMI blant 20-30-åringer tilbake i 2011 viste at mange unge ikke visste hva en betalingsanmerkning innebar.

41 prosent svarte at de ikke visste hva som skjedde hvis de fikk betalingsanmerkning på grunn av ubetalte regninger.

