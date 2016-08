LANGSIKTIG. - Vi ville bygge et tusenårshus. Det gamle huset hadde jo stått her i mange hundre år, nå ville vi gjøre det samme. Vi orker ikke drive med oppussing, sier Pål Michelson og Christin Vaag. Ved siden av daglige jobber driver de med skogsdrift, gressdyrking, jakt og slakt i tillegg til høns og to griser på gården. FOTO: Karen Gjermundrød