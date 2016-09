Hvilken bolig tror du er dyrest? Her får du landets dyreste og billigste boliger.

Forskjellen mellom de to boligene i toppen av artikkelen er nøyaktig 14.410.000 kroner.

Boligen til venstre ligger på Frogner i Oslo og er priset til 18,9 millioner kroner. Den er 359 kvadratmeter stor og trenger noe modernisering.

- Det er hetere i området enn noen gang, sier ansvarlig megler og advokat Odd Kalsnes i Privatmegleren Aveny.

Boligen til høyre ligger i Skien i Telemark. Prisantydning er 4,49 millioner kroner. Den er 160 kvadratmeter stor og beskrives som strøken.

Prisforskjellene i Norge er enorme. Ferske tall fra Eiendom Norge viser at prisene totalt sett har steget 9,1 prosent de siste tolv månedene.

Landets billigste kvadratmeter

Landets billigste boliger finner man på landet. Nærmere bestemt i Telemark, utenom Skien og Porsgrunn.

Én kvadratmeter bolig koster nå 19.317 kroner. Gjennomsnittsboligen i området koster 1,8 millioner kroner og er 105 kvadratmeter stor.

Til sammenligning koster 105 kvadratmeter bolig gjennomsnittlig 8,3 millioner kroner på Frogner i Oslo–Norges dyreste sted.

Odd Kalsnes tok Norden-rekord i kvadratmeterpris på nettopp Frogner i vår.

- 288.000 pr. kvadratmeter. Det er fremdeles rekord i Norden. Og det er trist for førstegangskjøpere, sier Kalsnes.

Prisene presses i området av både unge mennesker, barnefamilier og eldre mennesker, erfarer han. Kalsnes etterlyser bygging av flere mindre boliger i Oslo sentrum, arealeffektive ett- og toromsleiligheter.

Her er de dyreste boligene:

Sted Kvm. pris Pris på median bolig, kroner Bydel Frogner, Oslo 79.604 5.004.992 Bydel St. Hanshaugen, Oslo 76.263 4.154.922 Bydel Sagene, Oslo 73.405 3.600.786 Bydel Grünerløkka, Oslo 71.624 3.655.292 Bydel Nordre Aker, Oslo 68.204 4.685.583

De dyreste byene:

Sted Kvm. pris Pris på median bolig Oslo 60.837 3.670.306 Tromsø 42.214 3.275.147 Trondheim 41.742 2.990.000 Bergen 40.441 2.840.000 Stavanger 35.886 3.050.000

Her er de billigste boligene:

Sted Kvm. pris Pris og str på median bolig (kr) Telemark (utenom Skien/Pors) 19.317 1.800.000/ 105 kvm Oppland (utenom Lillehammer) 19.744 2.000.000 / 102 kvm Troms (utenom Tromsø) 20.650 2.303.569 / 111 kvm Hedmark (utenom Hamar) 21.154 2.000.000/ 105 kvm Aust-Agder 21.768 2.150.000 / 98 kvm



De billigste byene:

Sted Kvm. pris Pris og str på median bolig (kr) Skien 20.595 1.800.000/87 Porsgrunn 21.310 2.000.000/93 Haugesund 22.797 2.150.040/94 Larvik 23.936 2.377.000/99 Sarpsborg 24.223 2.170.000/89



Kilde alle tall: Eiendom Norge, 31.08.16

Årsaken til forskjellene

- Vi ser en trend med stadig økende urbanisering som trekker unge mennesker mot byene i langt større grad en tidligere, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i Dnb Eiendom.

- De billigste boligområdene i Norge finner du naturlig nok i områder utenfor byene, der både etterspørsel og tomtepriser er lave, og hvor arbeidsmarkedet er mindre og mer selektivt, sier Halvorsen.

Arbeidsmarkedet og boligmarkedet henger tett sammen, ifølge Halvorsen.

Oslo ligger på topp boligmessig, og har økt med 51,2 prosent de siste fem årene. Årsaken er boligmangel, et godt arbeidsmarked, at lønningene har økt og at renten har gått ned, ifølge Halvorsen.

- Akkurat det samme mønsteret ser vi i Tromsø, som også har hatt rekordstor innflytting som regionshovedstad i nord. Der har prisene økt med 53,8 prosent de siste fem årene.

I Bergen har prisene økt med 31,9 prosent de siste fem årene, i Trondheim 37,3 prosent og Stavanger kun 1,2 prosent. Stavanger var Norges dyreste, ifølge Halvorsen, men har gått ned som følge av oljeprisfallet.

Vil prisene endre seg?

Prisutviklingen har vært statisk regionalt i alle år, uttalte Bjørn Erik Øye, partner i Prognosesenteret i vår.

- Telemark, Hedmark og Oppland har alltid ligget lavest i Norge. Boligprisene speiler samfunnsutviklingen, og vi er blitt et urbanisert, tjenesteytende samfunn i stor grad. Når industrien blir borte forsvinner etterspørselen. Telemark har ikke fulgt med på den moderne utviklingen, for eksempel, uttalte Øye til oss.

Men når offentlig kommunikasjon bedres i Telemark vil aktiviteten øke i boligmarkedet, tror han.

- Tilbake på 70- og 80-tallet var spredningen større. Nå er byene vinnerne, og problemet blir at det ikke er så lett å flytte fra for eksempel Telemark til Oslo. Mange er bundet av boligen på grunn av prisene, sier Øye.

