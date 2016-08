Boliglån i Danmark blir dyrere for folk flest hvis regjeringen får det som den vil. Rentefradraget skal reduseres.

Den danske regjeringen ønsker å gjøre det mindre attraktivt å låne penger til for eksempel bolig.

Som del av en økonomisk helhetsplan for dansk økonomi, ønsker myndighetene derfor å justere ned rentefradraget.

- Rentefradraget settes gradvis ned med til sammen 5 prosentpoeng mellom 2021 og 2025, slik at den skattemessige fordelingen til investeringer i boliger blir redusert, heter i regjeringens forslag.

Fakta: Vil trappe ned rentefradraget i Norge Tiltak i Miljøpartiet De Grønnes utkast til partiprogram: * Avslutte utbygging av nye oljefelt, inkludert fase to av Johan Sverdrup-feltet. * 10 milliarder i året til å redusere risiko for privat næringsliv for å skape varige arbeidsplasser og bidra til grønn omstilling av økonomien. * Redusere flytrafikken med 30 prosent i Norge innen 2030 ved å kutte reisetiden med tog til 4 timer mellom Oslo-Trondheim og Oslo-Bergen innen 2025. * Finansiere minst 80 prosent av store kollektivinvesteringer i storbyene gjennom bymiljøavtalene. * Redusere forbruket til et bærekraftig nivå, bl.a. ved å fjerne moms på reparasjoner og gjenbruk. * Innføre en sjette grunnleggende ferdighet i skolen, nemlig praktisk ferdighet. Ikke innføre heldagsskole. * Innføre en nasjonal forslagsrett der vanlige borgere kan få en sak behandlet på Stortinget med et tilstrekkelig antall underskrifter. * Gå inn for en ny nasjonalparkplan som prioriterer vern av den naturen som har svakest beskyttelse i dag, og en nærnaturlov som tar vare på verdifulle friluftsområder. * Si nei til heldagsskole og gå fra universell til gradert barnetrygd. Ikke noen store utvidelser av velferdsstaten fremover. * Gjennomføre en grønn skatteveksling der skatten på forbruk økes og skatt på arbeid reduseres. * Gradvis trappe ned retten til rentefradrag slik at hver skattyter bare får fradrag for lån opp til 40 G (ca. 3,5 millioner kroner).

Eksempelregnestykke: Så mye øker skatten

Danmark har i likhet med Norge og Sverige ordninger for rentefradrag på lån.

Mens det for Norges del er et fradrag på 27 prosent, vil fradraget i Danmark i 2025 utgjøre 20 prosent på beløp under 50.000 kroner og 28 prosent over denne grensen.

Eksempelvis vil en person med renteutgifter for beløp under 50.000 kroner, få skatten økt med 1250 kroner i 2025.

En person eller familie med renteutgifter på et beløp på 100.000 kroner, må betale 5000 kroner mer i skatt.

Særlig yngre mennesker kommer til å bli rammet av den foreslåtte endringen, fordi unge som regel har større gjeld.