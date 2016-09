Båtbransjen i Norge gikk på en kjempesmell etter finanskrisen. Nedturen varte i syv år. Først de to siste årene har det begynt å løsne.

– Per i dag tror jeg de fleste er fornøyde, sier Helge Duus, styreformann i Ibiza boats, da vi møter han på Skandinavias største flytende båtutstilling, Båter i sjøen, ved Aker Brygge i Oslo.

Den åpnet på torsdag, og de aller fleste båtmerkene som forhandles i Norge er representert.

Duus sier salget de siste årene har tatt seg opp etter en skikkelig smell i kjølvannet av finanskrisen.

Han forteller at Ibiza gikk fra en omsetning på 104 millioner i 2006, til 20 millioner i 2012.

– Det har tatt seg rolig opp de siste årene.

Duus forteller at smellen ble ekstra stor den gangen fordi mange satt på store lagre med båter.

– Nå er det ingen som har det, markedet er sunt. Det som er viktig, er å følge med. Båtmarkedet er på ingen måte statisk.

Han mener også at det på mange måte var bra for båtbransjen at mange bukket under i årene etter 2007.

Moderne båter blir stadig mer avanserte, men fortsatt er det mye du kan gjøre selv: Slik gjør du båten vinterklar

Ryddesjau

– Det ble en fantastisk ryddesjau i bransjen. De useriøse forsvant, og nå sitter vi igjen med veldig gode forhandlere og seriøse folk. Nå er det mer slik at jakka passer på kroppen. Nå jobbes det fornuftig.

På en annen pir finner vi Jørgen Haga, daglig leder i Aaby Marine, som forhandler Windy. Han forteller at Windy gikk på en solid nedtur da markedet falt sammen.

– Windy omsatte for 110 millioner i 2007, som var blitt til 12 millioner i 2010. Det sier litt om hvordan det slo.

Han mener Windy klarte seg fordi eieren, Trygve Hegnar, turte å holde på driften.

– Windy har en sterk eier som har sittet gjennom krisen, og som lot fabrikken investere i nye modeller.

Han trekker også frem problemet med overproduksjon på 2000-tallet.

– Det var rett og slett altfor mange båter til salgs. Men erfaringsmessig går det opp og ned, det var det samme på 80-tallet. Det har gjerne vært syv gode, etterfulgt av syv dårlige år, det er nesten så en blir religiøs.

Båtmarkedet våknet skikkelig opp igjen i 2014, og har siden det vist jevn vekst. De dårlige årene har også gjort at det er få nesten nye båter i markedet, hvilket både hjelper salget av helt nye båter og nyere bruktbåter.

Stup i omsetning

– I 2014 omsatte Windy for 30 millioner, i fjor for 50 millioner. Den sunne veksten har fortsatt i år, og høsten så langt har også vært god.

Haga sier Windy leverer rundt 80 båter i år, hvor rundt 70 prosent går til eksport.

Windy lager båter fra 26 til 53 fot.

– Våre viktigste båter er de som er rundt 30 fot, weekendbåter som koster rundt 2 millioner kroner.

Oda Lotte Heitmann i Heitmann marine sier at de så langt i år ligger 20 prosent under fjoråret. De har solgt franske Jeanneau seil- og motorbåter i 35 år.

– Det er litt vanskelig å se hvorfor vi leverte færre i år, men ting har vært litt mer imot oss i år, da særlig den svake norske krona. Men i alle de årene vi har holdt på, har det vært mange oppturer og nedturer, samtidig er seilbåtmarkedet lite.

Ibiza Boats er en av få produsenter som fortsatt lager sine båter i Norge, og styreformann Duus mener at kundene på typiske hyttebåter /dagsturbåter, slike som de lager, bør tenke på hvor de er designet.

– Det er bare i Norge, på vestkysten i Sverige og i Kroatia at man har skjærgård. Her brukes båtene på en annen måte enn de som kommer på henger og settes ut i en innsjø i USA. Vi er også omtrent de eneste som legger til med baugen først. I andre land bakker man inn til brygga. Er ikke båten laget for ombordstigning i baugen, er det fort gjort å havne i sjøen når det mangler rekkverk og flatene er glatte.