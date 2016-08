Opels elektriske familiebil vises for første gang i slutten av september.

I slutten av september skal Opel vise sin første helelektriske bil offentlig for første gang, under bilmessen i Paris.

- Vi gleder oss til å kunne presentere nye Ampera-e i Norge. Den vil bli først ut av tredje generasjon elbiler. Med sin rekkevidde og plass blir den et reelt alternativ til biler med tradisjonelle drivlinjer, og med en pris som gjør den tilgjengelig for folk flest, sier administrerende direktør i Opel Norge, Bernt G. Jessen, i en pressemelding.

Han kommer ikke med noen dato for når bilen vil være å finne i norske butikker, men det har tidligere vært sagt at den amerikanske versjonen, Chevrolet Bolt, vil gå i produksjon mot slutten av 2016.

32 mil

Stein Pettersen, PR-sjef hos Opel i Norge, sier at planen er at den skal lanseres her til lands våren 2017.

Opel sier i pressemeldingen at Ampera-e vil bli en kvikk bil, med en motorstyrke på 204 hestekrefter og 360 newtonmeter i dreiemoment. Den skal klare å komme seg fra stillestående til 50 kilometer i timen på 3,2 sekunder, mens akselerasjon fra 80 til 120 skal ta 4,5 sekunder.

Den skal i tillegg tåle en jevn motorveihastighet på 150 kilometer i timen. Rekkevidden er antatt å være 320 kilometer, og i USA har de gått ut med at prisen skal ligge på 37.500 dollar, noe som tilsvarer drøyt 300.000 kroner.

Plass til fem

Batteriene ligger under gulvet, og det skal være plass til fem mennesker i bilen, med «like mye bagasje som i en hvilken som helst av dagens biler i kompaktklassen.»

- Opel Ampera-e gjør elektrisk mobilitet tilgjengelig i hverdagen, og gjør oss klare for fremtiden. Ampera-e viser at kjøreglede og bærekraft kan finne en felles form. Med en elektromotor som er sterk som en okse, er den virkelig morsom å kjøre, hevder konsernsjef i Opel, Karl-Thomas Neumann.

