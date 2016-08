BMW Z4 og Audi TT er to helt ulike cabriolet-drømmer.

En toseters cabriolet er en klassiker når det gjelder sportsbiler. Skal man vise et lykkelig og vellykket par på film, er det lite som sender tydeligere signaler enn at de suser av gårde med taket nede og vind i håret.

En gang i tiden fantes det en stor mengde slike biler fra tyske, engelske og italienske bilprodusenter. Ofte var de relativt rimelige, med ganske beskjedne motorer, uten at det gjorde noe.

I dag er segmentet temmelig tynt. Er man i markedet for en slik bil uten å måtte pantsette hus og ektefelle, kan de telles på en hånd uten tommel. Billigst er Mazda MX-5 til mellom 300.000 og 360.000 kroner.

Blir den for liten og enkel, må man opp til en halv million, der man finner BMW Z4, Audi TT Roadster og Mercedes-Benz SLC.

Pris- og ytelsesmessig er BMW Z4-en og Audi TT Roadsteren vi tester her temmelig like, men utover det er forskjellene store.

Ny og gammel

Z4-versjonen vi prøvde, har en to liters motor på 184 hestekrefter og en startpris på 512.000. TT-en har 180 hestekrefter hentet fra en 1,8 liters motor, og starter på 484.000.

De to bilene i er i hver sin ende av livssyklusen. BMW Z4 ble lansert i 2009 og vil snart bli erstattet av en ny utgave, mens dagens utgave av Audi TT Roadster kom i fjor.

BMW-en har en løsning med ståltak som brettes ned i bagasjerommet, Audien har stofftak. Z4 har bakhjulstrekk, TT forhjulstrekk. I Z4 sitter man lavt med et langt panser foran seg, i TT-en er det en mer normal sittestilling.

Til tross for at den begynner å dra på årene, ser Z4 fortsatt bra ut. Bilen har et designspråk som henger igjen fra den tiden da Chris Bangle tegnet BMW-er. Linjene brytes opp med det som ble kalt «flammedesign.» Bilen er lav og bred, og har en langt mer stilig tilstedeværelse enn Audien.

Den nye TT-modellen skiller seg ikke stort fra sine forgjengere, med et litt særegent, men samtidig ganske ufarlig ytre. Roadsterversjonen ser ikke så bra ut med taket på, da minner den mest som en implodert Volkswagen Beetle. Det blir langt bedre når man tar av taket.

Z4 ser derimot bra ut både med og uten tak.

Sterke nok

Ytelser og prestasjoner er svært like. Z4 bruker 7,2 sekunder fra null til hundre, TT en tiendedel mer. Men måten de oppfører seg på er ulik. Z4 har en klassisk sportsbil-layout, med bakhjulstrekk, motoren trukket langt bak i det svære motorrommet og setene langt bak.

Det gir en fin vektfordeling og muligheter for å styre bilen både med ratt og gasspedal. Bilen vi prøvde, hadde innstillingsmuligheter for bilens dynamikk. I sport blir responsen fra motoren hissigere. TT-en har kun en girkasse som kan settes i sport-modus.

Audien føles veldig nøytral, understyring er ikke noe stort problem til tross for forhjulstrekket, men det er vanskelig å få den til å bli leken. Samtidig tar understellet de fleste utfordringer så bra at man i liten grad savner flere innstillingsmuligheter.

Z4 sliter mer når det er litt rufsete underlag. Slag og ujevnheter forplanter seg mer i karosseriet. Den er i utgangspunktet morsommere enn Audien, men sistnevnte gir bedre komfort og en mindre masete opplevelse.

Begge motorene er sterke nok, med et lydbilde som er ganske kult. Litt knatring fra eksosanlegget gir et sportslig inntrykk. Fordelen med dem er at man kan presse på uten at det blir tøysete hastigheter. Bilene er i tillegg dimensjonert for langt større motorer, så de føles veldig trygge og mestrer kreftene uten problemer.

Image

Med den lave kjørestillingen, og et mer gjennomført sportsbiloppsett, er det morsomt i Z4. Men er det komfort man setter høyest, er TT et bedre sted å være.

TT har også en kupe det er lett å sette pris på. Audis nye interiør er rett og slett fantastisk bra. Med den digitale skjermen bak rattet og ventilasjonsfunksjonen samlet i brytere i midten av ventilene, har det blitt markedets mest minimalistiske, elegante og ikke minst funksjonelle interiør. Her faller BMW-en, med sitt snart ti år gamle interiør, fullstendig gjennom.

Praktisk sett kommer ikke Z4 særlig godt ut av det. Til tross for ståltak er det like mye vind- og hjulstøy i kupeen. Taket skal i tillegg stables ned i bagasjerommet, som dermed har elendig med plass, 180 liter, 100 mindre enn TT. Det skal ikke lange bilturen til før det blir snaut.

Nå kjøpes neppe disse bilene fordi de er fornuftige, og i så måte er det lettere å bli sjarmert av BMW-en, som fortsatt ser ut som en million dollar. Mens TTen mangler litt karakter. Både når det gjelder kjøreegenskaper og image.

Samtidig er bilene så forskjellige at knapt noen vil ha problemer med å velge sin favoritt.

Fakta: Tekniske data Audi TT Roadster 1,8 TFSI S tronic Pris: 484.300 kroner Pris testbil: 572.925 kroner Motor: 4 syl. Bensin. Turbo. 1798 ccm. Effekt: 180 hk v. 5100 o/min. Dreiemoment: 250 Nm v. 1250 o/min. 0–100 KMT: 7,3 sekunder Toppfart: 237 km/t Forbruk: 0,5 l/mil (landevei), 071 l/mil (by), 0,58 l/mil (blandet) Utslipp: 132 g/km CO₂. 25 mg/km NOx. Mål (LxBxH): 4177/1832/1355 mm Bagasjerom: 280/700 liter Egenvekt: 1320 kilo BMW Z4 sDrive20i Sportsautomat Pris: 512.300 kroner Pris testbil: 706.750 kroner Motor: 4 syl. Bensin. Turbo. 1997 ccm. Effekt: 184 hk v. 5000 o/min. Dreiemoment: 270 Nm v. 1250 o/min. 0–100 KMT: 7,2 sekunder Toppfart: 232 km/t Forbruk: 0,55 l/mil (landevei), 0,91 l/mil (by), 0,68 l/mil (blandet) Utslipp: 159 g/km CO₂. 32 mg/km NOx. Mål (LxBxH): 4177/1832/1355 mm Bagasjerom: 180/310 liter Egenvekt: 1420 kilo

