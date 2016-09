AV

Jeg har en sønn som i sin tid startet i første klasse sammen med en gutt som vi kan kalle for «Ola». De ble kompiser og var en del sammen på fritiden. Etter som årene gikk, falt Ola litt utenfor kameratgjengen. Han var fortsatt inkludert, men fant liksom ikke helt sin plass. Han var ikke like god i fotball som de andre, ikke like «om seg» og kul som de andre. Parallelt begynte det å bli dysfunksjonelt hjemme hos ham. Moren gikk fra å være en tilsynelatende oppegående, heltidsarbeidende mamma til å bli så «sliten» at hun ikke kunne jobbe mer, mens faren begynte å bli mer og mer alkoholisert. Ola begynte dessuten å trekke seg litt unna kameratgjengen og inn på gutterommet, hvor spilleavhengighet fort ble et faktum. Han ble sittende oppe hele natten og var selvsagt utslitt når morgenen og skolestart sto for døren.

Etter hvert prøvde moren å overbevise helsevesenet om at han hadde utviklet ME. Han kom da også inn på videregående skole på særskilt grunnlag, fordi han liksom hadde ME. Her kunne han ta ett eller to fag av gangen, men han valgte heller å sitte oppe om natten og spille. Han droppet derfor kjapt ut av dette opplegget, mens moren fortsatte å sykeliggjøre ham etter «beste evne».