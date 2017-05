Du drikker for ungt. Du drikker for smalt. Og dermed går du glipp av et hav av nytelse på flaske. Visste du at vin kan ha en livssyklus som minner om den vi mennesker har? At noen viner med tiden kan utvikle stadig nye lag? Antagelig ikke. For vi drikker nesten bare sekstenåringer på flaske. Det vil jeg gjerne gjøre noe med.

Først litt teori. Hva en vin dufter, kan gi oss mye informasjon. Ikke bare kan du trene deg til å gjette druetype. Men duften kan også si noe om alder og hvordan vinen er laget. Noen av disse triksene kan du lære deg allerede i dag. Du må bare vite hva du leter etter. Grovt kan vi dele duft inn i tre kategorier: primæraroma, sekundæraroma og tertiæraroma.