Det er nesten for godt til å være sant. Herremåltid pleier jo å være så krevende å tilberede. Du ser for deg timer foran komfyren. Krevende detaljer. Frykten for å mislykkes.

Og så stikker aspargesen hodet opp av jorden. Titt tei! Vårens herligste delikatesse spirer nærmest rett inn i gapet ditt. Du trenger ikke tenke mer på det. Jeg vet hva du kan servere i helgen.