Like før festen var jeg overbevist om at ingen av gjestene ville dukke opp. Jeg vet ikke hvorfor, men jeg blir så nervøs rett før jeg arrangerer fest. Ikke i planleggingsfasen, selvsagt. Da er jeg full av store vyer og visjoner. Ser for meg partytelt og band i hagen og strålende solskinn. Det er først i timen før det hele braker løs, jeg får følelsen av at alt er i ferd med å rakne. Så du skjønner - det er nok å holde styr på som det er. Hva du skal skjenke gjestene dine trenger ikke være vanskelig. Spesielt ikke om du inviterer mange.

Det er som om alle sosiale festligheter skal presses inn de neste seks ukene. Sommeravslutninger på jobb og skole, svømming og korps. Improviserte grillfester med naboer, overraskelsesbesøk av venner du ikke har sett på altfor lenge. Denne listen kan du bare rive ut og bruke som mal på alt. Den vil fungere til enhver sammenkomst der du har invitert litt for mange. Her er hva jeg har tenkt.