Aldri ser vi verdensrommet så klart som i mørketiden.

AV

Kan man se Melkeveien?

Spørsmålet kom fra en venn på godt over 30 år. Vennen hadde levd i byen i lang tid, latt kveldene og nettene passere i kunstig lampelys. Kanskje av og til lagt hodet bakover, sett noen stjerner blinke høyt over gatelyktene, tenkt at nå er det stjerneklart. Men altså aldri sett Melkeveien. Det vil si den delen av galaksen vår som ligger som et mektig bånd av stjerner over himmelen hver eneste klarværsnatt, men som er så fjernt fra oss at man kun ser den i stummende mørke.