Hvis utbyggerne får det som de vil, kan du i 2019 spenne på deg skiene på Lørenskog og ta deg en skikkelig skitur – innendørs. Den planlagte skihallen skal bli blant verdens største, og du vil kunne gli oppover og nedover, forbi barn som strever med sine første fiskebein og 40-åringer som trener til Birken. Værforholdene spiller ingen rolle, for der du går, er temperaturen minus to til fire grader året rundt, og under deg har du et solid lag av kunstsnø.

– Vi vil gi barn og unge opplæring og skiglede, sier Kjetil Fladmark Larsen, markedsdirektør i Vinterparken AS.