Denne uken er det 150 år siden en av Norges mest kjente polfarere ble født. Hjalmar Johansen var med da en ekspedisjon under ledelse av Fridtjof Nansen lot skipet «Fram» fryse fast i isen rundt Nordpolen i 1893. Ekspedisjonens mål var å være de første til å nå Nordpolen ved å drive med isen. Men planen slo feil, skipet drev for langt sør, og etter to år forlot Johansen og Nansen skipet for å nå polen på egen hånd. Heller ikke det skulle gå som planlagt.

Historien om turen forteller Hjalmar Johansen selv, i sitt første brev til sin mor, 15 måneder etter at han og Nansen la av sted. Brevet er et brutalt vitnesbyrd om tidligere tiders ekspedisjoner til ukjent land, da man måtte klare seg selv og satellittkommunikasjon og redningshelikoptre ikke engang var påtenkt.