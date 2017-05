Når Vinmonopolet åpner dørene sine fredag morgen, kan du observere et noe uvanlig fenomen. For det første vil køen være større enn vanlig på fredager. For det andre er klientellet noe annerledes enn ellers. Nykommerne har tynne boblevester og en svær SUV stående på tomgang utenfor.

Fredag slippes polets sommernyheter. Og blant dem lekre roséviner som pleier å bli utsolgt på kort tid. Boblevestene skal blant annet hamstre Piemonte-roseen Il Mimo, som har fått en nær kultstatus her hos oss.